¿Cómo tener WhatsApp en un celular que no tiene SIM card?

WhatsApp, la app de mensajería más descargada, se está convirtiendo en una necesidad para poder estar en comunicación con los demás en una era digital como la que vivimos.

Lo que muchos pueden llegar a pensar es que esta plataforma solo funcionaría en un teléfono celular, pues la cuenta en la app está completamente vinculada al número móvil de cada usuario.



Sin embargo, es posible utilizar WhatsApp en un celular que no tenga SIM card. Acá le contamos cómo hacerlo:



Lo primero que va a necesitar es que el dispositivo donde desee utilizar WhatsApp esté conectado a una red Wi-Fi para poder descargar la app, ya sea en la Play Store o la App Store.



Cuando la app ya esté instalada, la plataforma le indicará que debe aceptar los Términos y Condiciones para poder utilizarla. Luego le pedirá un número celular para poder crear la cuenta.



Aquí debe ingresar un número telefónico real que nunca se haya utilizado en WhatsApp. Puede ingresar alguna línea que ya no utilice.



La verificación no se podrá completar y le saldrá 'error'. Pero luego de 10 minutos le llegará un SMS con un código de verificación. En ese mensaje de texto debe seleccionar la opción 'solicito que me llamen para realizar la verificación'. Con esa llamada podrá verificar la cuenta en el celular que no tiene SIM.



Para poder usar WhatsApp en este dispositivo siempre deberá estar conectado a una red Wi-Fi.



TECNÓSFERA

