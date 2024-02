¿Cómo se puede eliminar una cuenta de X, de manera definitiva? Paso a paso

Con el gran auge que las redes sociales han tenido en la última década, en especial después de la pandemia generada por el Covid-19 y el encierro al que miles de personas en el mundo se sometieron por días, ha hecho que cada día sean millones de usuarios los que naveguen y compartan sus opiniones en las diferentes plataformas.

Sin embargo, también hay quienes encuentran motivos para desconectarse de las redes sociales, esto principalmente porque están en la constante búsqueda de otros proyectos o darle otro uso a su tiempo libre y deciden eliminar sus cuentas en las diferentes plataformas.

Lo anterior, genera una gran pregunta ¿cómo se eliminan de forma definitiva estas suscripciones?, a continuación le contaremos el paso a paso para eliminar una cuenta de la red social X, antes Twitter.

Paso a paso para eliminar una cuenta de X, antes Twitter

Esta aplicación ofrece a sus usuarios un paso a paso que está disponible en su blog de ayuda y el proceso es el siguiente:

Dirigirse a la sección de configuración y privacidad. Una vez allí encontrará la opción ‘Tu cuenta’, que deberá seleccionar para despejar las opciones. Una vez desplegadas estas, encontrará al final de la lista el botón ‘Desactivar tu cuenta’, al cliquear sobre este botón le saldrán los términos y condiciones de eliminación de la aplicación, finalmente en la parte inferior saldrá un letrero rojo que dirá: ‘Desactivar’.

Esto es lo primero que deberá realizar para eliminar completamente su perfil en la red social X, antes Twitter, puesto que con la desactivación de la cuenta, se comienza el proceso para la eliminación permanente de la misma.

Tras realizar este proceso deberá esperar 30 días, si no intenta ingresar con su usuario, correo electrónico, teléfono celular y contraseña, la aplicación eliminará de forma definitiva el perfil de forma automática.



“Después del período de desactivación de 30 días, tu cuenta se elimina de forma permanente. Cuando no inicias sesión en tu cuenta durante el período de 30 días, entendemos que deseas eliminar permanentemente tu cuenta. Una vez que se elimina tu cuenta, tu cuenta ya no está disponible en nuestros sistemas. No podrás reactivar tu cuenta anterior y no tendrás acceso a ningún Tweet antiguo”, se lee en el blog de ayuda de la red social X, antes Twitter.

