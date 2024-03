¿Utiliza programas de Adobe piratas? La compañía aseguró medidas contra esta actividad

Adobe es una reconocida empresa de software que ha desarrollado una amplia gama de programas de edición y diseño.



De hecho, al ser aplicaciones tan requeridas y no gratuitas, algunas personas optan por adquirirlas de manera ilegal.



Sin embargo, la plataforma advirtió a sus usuarios que empezará a enviar avisos de validez a las aplicaciones que no sean legítimas. Le contamos.



(Lea también: Así puede consultar y actualizar su versión de Android con la guía de Google)

¿Cuál es el costo de los programas de Adobe?

Sí, los programas de Adobe suelen tener costos asociados. Adobe ofrece varios planes de suscripción, donde los usuarios pagan una tarifa mensual o anual para acceder a sus aplicaciones.



El costo varía según el plan y la región, y hay opciones específicas para individuos, estudiantes, empresas y equipos creativos. Además, Adobe ofrece pruebas gratuitas para que los usuarios puedan evaluar sus programas antes de comprometerse con una suscripción.



(Lea también: HotSale 2024: fechas, cómo evitar estafas en línea y tiendas en las que puede comprar)

Facebook Twitter Linkedin

El artículo 270 del Código Penal estipula que la piratería es un delito. Foto: iStock

Según la página web de Adobe, estos serían los precios para 2024 para algunos de sus programas, aquí los más usados:



1) Illustrator: Col$ 45.063/mes.



2) Lightroom (1 TB): Col$ 48.957/mes.



3) Adobe Premiere Pro: Col$ 45.063/mes.



4) InDesign: Col$ 45.063/mes.



También está disponible la membresía que cubre todas las aplicaciones:

Creative Cloud Todas las Aplicaciones: Col$ 113.669/mes.

Facebook Twitter Linkedin

Las actualizaciones vienen con ayuda de IA. Foto: The Adobe Blog

¿Qué pasará con las aplicaciones de Adobe que ya tiene instaladas en su pc?

Aunque es preferible pagar por tener estas aplicaciones, hay personas que optan por descargar versiones piratas que encuentran en internet, ya que al no ser originales de la plataforma no tienen ningún costo.



Las aplicaciones que carecen de licencia pueden presentar fallas que afectan el rendimiento y ocasionan daños al dispositivo.



Descargar estas aplicaciones desde Internet es ilegal y podría meterlo en problemas judiciales.



Sin embargo, varios usuarios han afirmado que al iniciar ciertos programas, se visualiza el siguiente mensaje: "Esta aplicación de Adobe que no cuenta con licencia será desactivada próximamente. Le brindamos un plazo de gracia de 5 días (la duración puede variar) para obtener un descuento legítimo en las aplicaciones de Adobe y desinstalar las aplicaciones no autorizadas".



La única forma para deshacerse de este aviso es eliminar las aplicaciones piratas que haya instalado en su pc, y posteriormente si aún las solicita, comprarlas directamente en la página de la plataforma.



De esta manera, evitará daños en su equipo y posibles problemas legales.



(Lea también: Conexión HDMI: así puede descubrir si su televisor lo tiene y sacarle provecho)



La compañía, a través de su página web oficial, afirma que "cuando Adobe detecta aplicaciones de Adobe sin licencia en su dispositivo, las desactiva después de un buen tiempo. Estas aplicaciones no autorizadas pueden presentar problemas que afectan la productividad y perjudican su dispositivo", según informó la sección de tecnología del diario El País.



También tenga en cuenta que al utilizar datos ilegales, varios hackers pueden acceder a sus dispositivos y robar información personal y valiosa de su pc.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

DANIELA GUTIÉRREZ MUNAR

Lea más noticias El Tiempo;

Los pueblos de EE. UU. que podrían volverse 'fantasmas' en 30 años, según ChatGPT



LG y Meta se unen para desarrollar generación de dispositivos de Realidad Extendida

Google conmemora el año bisiesto con un Doodle único en su buscador: esta es la imagen