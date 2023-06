Seguramente muchas veces ha querido o intentado espiar alguna conversación en WhatsApp, sin embargo no ha logrado hacerlo sin que la otra persona se dé cuenta.



Esto sencillamente ocurre porque no es posible espiar conversaciones de WhatsApp por fuera de la app, es decir, con aplicaciones externas o códigos, porque hace un tiempo, WhatsApp cuenta con una función llamada “cifrado de extremo a extremo”, la que impide que usted o cualquier hacker o aplicación tengan acceso a los mensajes.

Esta función sólo descifra un mensaje cuando llega a su destino, no en el transcurso de este y si una aplicación o hacker le ha dicho que sí se puede hacer, sencillamente no es posible.



Whatsapp es una aplicación segura, por lo tanto, de todas formas, estas pueden ser algunas de las claves que puede tener en cuenta, si no desea que se lean sus mensajes.



Aunque, como se mencionó anteriormente, no existe la posibilidad de espiar WhatsApp de una manera directa, existen tres casos en los que alguien podría leer sus conversaciones.



No hay una forma directa en la que puedan interceptar y leer sus conversaciones de WhatsApp.

La primera es engañándolo o presionando para que lo deje ingresar a su WhatsApp. Muchos de los usuarios de la aplicación han establecido verificación en dos pasos para poderle dar seguridad, por lo tanto, si alguien quiere ingresar la app le solicitará un código, que llegará a su celular.



Si de alguna forma cae en la trampa, esa persona usará el código e inmediatamente en su celular se cerrará la sesión y estará disponible en el otro dispositivo.



Otro método que existe es que haya vinculado tu WhatsApp a otro dispositivo. Cuando vincula la app a WhatsApp web, a través de un código QR, la sesión en ese computador queda abierta a cualquier persona que tenga acceso a él.



Si no desea que esto ocurra, puede desvincular todos los dispositivos a los que ha dado permiso, yendo a la opción: Configuración, Dispositivos vinculados y escoger el dispositivo que quiere desvincular y hacer clic en eliminar.



Otra opción para poder leer los mensajes de Whatsapp es instalando un malware o virus en su dispositivo, lo que no es recomendable y con el cual no sólo van a poder espiar su Whatsapp sino toda la información que tenga registrada en su celular como datos personales, cuentas bancarias y número de tarjeta de crédito.



El portal especializado ‘Xataka’ asegura que este tipo de aplicaciones en su mayoría son fraudulentas y vienen con la extensión .apk para dispositivos Android.

¿Cómo saber si lo están espiando en WhatsApp?

Las formas más claras de darse cuenta si están leyendo sus conversaciones de WhatsApp son:



- Cuando un mensaje aparece como leído y usted no lo había revisado.

- Cuando aparecen mensajes borrados o editados.

- Textos en idiomas extraños.

- Respuestas escritas o con imágenes.



Para evitar que los espíen en Whatsapp es importante que tenga en cuenta:



- Cierre sesión de dispositivos vinculados a los que no tenga acceso constantemente.

- No usa aplicaciones no oficiales de whatsapp.

- No descargue aplicaciones fraudulentas o no confiables.

- Si a su celular le llega un código de verificación para ingresar a WhatsApp, nunca lo comparta.

- Si no desea que ingresen a su aplicación directamente en su celular, mantenga protegida la aplicación por huella dactilar o pin.



Para bloquear completamente la aplicación de Whatsapp , en el caso de celulares

Android usted debe:



1. Dirigirse a 'Ajustes'.

2. Ingresar a 'Cuenta'.

3. Ingresar a 'Privacidad' y en 'Bloqueo con huella dactilar'.

4. Una vez se active, usted tendrá la opción de elegir si quiere que al ingresar a Whatsapp le solicite huella digital, una vez cierre la aplicación, un minuto o 30 minutos después.



En iPhone existen dos maneras de proteger su cuenta:



1. Ir a 'Ajustes' y luego a 'Cuenta'.

2. Activar verificación en dos pasos , en el cual le solicitarán un código de seguridad para poder ingresar a la aplicación.



La segunda forma es:



1. Ir a 'Ajustes' y luego a 'Privacidad'.

2. En la parte final de las opciones se encuentra ‘Bloqueo de pantalla’ y allí podrá elegir la opción reconocimiento facial o 'Face ID'.

¿Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un celular Android?

