¿Cómo saber si lo eliminaron o lo bloquearon de WhatsApp?

La red de mensajería instantánea más usada en América Latina es WhatsApp, sus 5 mil 600 millones de descargas, desde su lanzamiento en 2014, respaldan esta afirmación. Sin embargo, para muchos usuarios no es claro cómo saber si alguien lo bloqueó o eliminó de su lista de contactos. Sepa cómo hacerlo a continuación.



Para empezar, en WhatsApp es indispensable tener el número de celular para poder chatear. Esta no es una regla en doble vía, alguien puede tenerlo registrado, aunque usted no a él, y aun así puede recibir su mensaje.



¿Cómo saber si lo eliminaron o bloquearon?

Como cada año WhatsApp incorpora una nueva lista de emojis a su plataforma de conversación. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

Fijese en los siguiente avisos para saber si alguien lo bloqueó:



1. Si entra al chat del contacto del que usted sospecha que lo eliminó o bloqueó y no puede ver su foto de perfil puede ser un aviso. Sin embargo, no es seguro. Muchos usuarios no ingresan una foto por seguridad.



2. Si no le aparecen sus estados de WhatsApp, desde hace cierto tiempo, es posible que no pueda verlos por más que quiera. Puede que esté bloqueado o lo hayan eliminado y esa persona tenga la configuración para que solo sus contactos puedan revisar sus estados.



3. Ya no se puede ver el estado “últ vez” o “en línea” del contacto en la ventana chat. Eso puede ser una señal; pero recuerde que cada quien lo quita o lo deja a su gusto.



4. No puede ver las actualizaciones de la foto de perfil del contacto.



5. Todos los mensajes enviados a quien lo ha bloqueado se quedan con una sola

paloma,​ chulo o​ tick, como prefiera llamarlo. En ese caso nunca le saldrá la segunda paloma que confirma el recibido. Esto indicaría que usted fue bloqueado. Si lo han eliminado de la lista de contactos, aún aparecerá el doble chulo que indica mensaje enviado.



6. Si lo bloquearon no podrá agregar a ese contacto a ningún grupo.



