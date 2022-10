No siempre se podrá recuperar todos los mensajes borrados en unas circunstancias muy concretas, y en la mayoría de casos sólo se le permitirá ver partes del mensaje original. Es más, los usuarios de Android son los que pueden recuperar el contenido de las notificaciones, incluyendo los fragmentos de hasta 100 caracteres.

La elección de la forma de interacción repercute en la conexión social.

La primer forma de hacerlo es cuando los mensajes hayan llegado sin tener la aplicación abierta, recuerde que si tiene abierta la conversación no se generará una notificación, y por lo tanto no podrás recuperar su contenido.



La manera más simple es con la copia de seguridad de la aplicación directamente, pero se debe tener en cuenta que los mensajes se hayan borrado no se haya creado una nueva copia que sobrescriba la situación actual de la conversación.



Para que resulte más fácil, las copias de seguridad deben hacerse manuales y debe recordar que el contenido multimedia de los mensajes no siempre se va a guardar, y en la mayoría de casos acabará perdiéndose para siempre.



En Android través de un Widget de los ajustes puede recuperar el contenido, pero dependerá de la capa de personalización. Para hacerlo debe mantener pulsado el fondo de pantalla hasta mostrar un menú, elegir la opción Widgets y ahí entrar en una lista en la que aparecerán todas las aplicaciones, este es un acceso directo, aparecerá una lista, donde puede elegir la opción de Registro de notificaciones y cuando haya recibido notificaciones de mensajes de WhatsApp, se puede pulsar el nuevo icono de registro de notificaciones para acceder a ellas y ver los mensajes.



Otra forma es acudir a terceros como WAMR o WhatsRemoved+. Pero el texto que guarde se limitará a 100 caracteres, le estará dando el contenido de sus notificaciones a empresas de terceros, así como el nombre de tus contactos y sus números, o sea que siempre existe el riesgo de que se queden estos datos.

