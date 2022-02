La pandemia y la aproximación del día de San Valentín ha hecho que muchas personas busquen a alguien especial con quien compartir, especialmente en aplicaciones de citas; sin embargo, las estafas a través de estas herramientas cada vez son más comunes.



Según una investigación de la empresa de seguridad informática ESET, el 52 % de las personas cree que la soledad en los días previos a San Valentín las hace más vulnerables a los métodos utilizados por los delincuentes que buscan víctimas a través de páginas web o aplicaciones de citas.

Según explica Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET en Latinoamérica, las estafas a través de citas románticas ocupan el octavo lugar en la lista de los tipos de delitos cibernéticos más reportados en Estados Unidos.



(Puede leer: Él es Simon Leviev, el 'estafador de Tinder' que acusan de robar millones).



"Una coa está clara: el fraude de las citas es un gran negocio. Ocupa el octavo lugar en la lista de los tipos de delitos cibernéticos más reportados en los Estados Unidos. En 2021 las estafas románticas ocuparon el segundo lugar en cuanto a pérdidas, permitiendo a los estafadores recaudar más de 600 millones de dólares, cifra que superó los 500 millones de dólares de 2020", aseguró Gutiérrez.



Este tipo de estafas se da cuando el estafador adopta un personaje falso en las páginas o aplicaciones de citas y construyen una relación con la víctima, a quien, muy pronto, le solicita dinero o que abra una cuenta bancaria para usar.

Señales de alerta

La mayoría de estafas de este tipo siguen un patrón similar, por eso es importante que esté alerta ante las siguientes situaciones si está conociendo a una persona a través de una plataforma digital.



-Hace creer que vive o trabaja fuera del país en el que se encuentra la víctima.

-Afirma estar trabajando en una plataforma petrolera, el Ejército o como médico.

-Hace muchas preguntas personales a la víctima.

-Es evasivo cuando se le pregunta sobre su vida.

-Intenta avanzar muy rápido en la relación y declara su amor en poco tiempo.

-Da excusas cada vez más elaboradas para no verse personalmente o unirse a una videollamada.

-Busca rápidamente mudar la conversación del sitio o aplicación de citas hacia un chat privado.

-Tiene fotos de perfil perfectas.

-Tiene mala ortografía y gramática. Los errores gramaticales graves y las frases largas mal construidas constituyen indicadores de peligro de estafa.

-Cuenta historias de vida complicadas para argumentar por qué necesita dinero. Esto suele incluir la necesidad de pagar gastos de viaje como pasajes de avión, gastos médicos, visas, documentos de viaje, deudas de juego p tarifas aduaneras aplicadas a los artículos importados.



(Puede leer: 'Cómo me enamoré de un 'deepfake' de un sitio de citas que me estafó').



Tenga en cuenta que si un estafador pide dinero, generalmente pedirá que se le transfiera o solicitará tarjetas prepagadas con dinero.

Recomendaciones para prevenir una estafa romántica

Usted puede adelantarse a la situación e investigar a la persona que conozca a través de una plataforma digital de citas, así protegerá su corazón y su bolsillo. Considere las siguientes recomendaciones:



-Realice una búsqueda inversa de su foto de perfil (por ejemplo, con Google Images) para revisar si coincide con otros nombres o detalles y establecer si es una imagen robada.

-Busque su nombre y otros detalles para ver si la historia de vida de la persona coincide con la información en Internet.

-Copie y pegue en buscadores como Google los mensajes y descripción de perfil que parecen demasiado correctos para averiguar si hay coincidencias. Normalmente los estafadores no se molestan en redactar su propio material, sino que lo copian de otros perfiles.



(Puede leer: Crean 'vaca' para ayudar a víctimas de Shimon Hayut, el estafador de Tinder).



"Para minimizar las posibilidades de ser el banco de una posible estafa amorosa, no comparta demasiados detalles personales de forma pública en redes sociales. Vaya despacio con cualquier nueva relación en línea y realice muchas preguntas. Si las respuestas son evasivas deberá estar atento. No hace falta decir que nunca se debe enviar dinero a nadie que no haya conocido en persona, abrir nuevas cuentas bancarias para ellos o enviar fotos y videos comprometedores", recomienda Camilo Gutiérrez, especialista de ESET.

Qué hacer si identifica a un estafador

-Corte inmediatamente todo tipo de comunicación con la persona.

-Hable con alguien de confianza para obtener una opinión honesta.

-Si entregó datos de una cuenta bancaria o tarjetas de regalo, comuníquese inmediatamente con el proveedor para verificar si puede reembolsar el dinero o bloquear la cuenta.

-Informe a las autoridades de su país.

Tendencias EL TIEMPO