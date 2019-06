¿Cómo puede revocar permisos de aplicaciones y juegos en su Facebook?

Cada vez que usa su cuenta de Facebook para autenticarse a un servicio de correo, crear una cuenta en una aplicación, probar un juego en línea o hacer un test, usted entrega permisos a terceros para que vean cierta información suya.



Si bien la práctica no es negativa per sé y puede ser más cómodo que crear una cuenta nueva en cada aplicación que quiere usar, es posible, que si no ha revisado sus permisos recientemente, encuentre que el test de hace cuatro años o el servicio de juego que nunca volvió a usar, siguen teniendo acceso a sus contactos, información personal y, en algunos casos, hasta a sus fotografías.

Aplicaciones como servicios para edición de imagen y video, juegos esporádicos, incluso algunos desarrollos populares en tiempos electorales que le permiten usar filtros en apoyo a un partido determinado, están reunidos en la configuración de aplicaciones.



Para tener un mejor control de cuáles servicios pueden ver qué en su perfil de Facebook, usted puede poner en práctica el siguiente tutorial para editar la configuración de las 'apps' y sitios web en los que inició sesión con Facebook:

Paso a paso

1. Inicie sesión en Facebook y haga clic en la parte superior derecha de la plataforma, en el apartado de 'Configuración'.



2. En la parte izquierda verá un listado de opciones de configuración y seguridad. Vaya a la opción 'Apps y sitios web'.



3. Se desplegará un apartado en el que podrá ver las aplicaciones activas, las caducadas y las eliminadas.



4. Puede hacer clic en el nombre de la aplicación o sitio web que vea en el apartado o realizar una búsqueda en la parte superior derecha para buscar una 'app' o un sitio web específico.



5. Al dar clic en 'ver y editar', opción presente en cada uno de los sitios y apps externos con permisos, se abrirá una configuración de permisos. Allí puede actualizar qué información compartes con esa 'app', definir quién puede ver que usa la aplicación y configurar las notificaciones que recibe.



6. Según las aplicaciones, los permisos pueden variar. Lo más común es que vean su nombre y foto de perfil públicos y su correo electrónico. Ponga especial atención a permisos innecesarios, si una aplicación muy sencilla para jugar con un dado quiere acceder a sus fotos evalúe si realmente quiere compartir esa información con el servicio.



7. Después de modificar los permisos. Haga clic en 'Guardar' para que apliquen los cambios. Es posible que la información que compartió con el servicio hasta ese momento continúe estando disponible en los servidores de ese sitio o aplicación, pero en adelante no podrá seguir accediendo a sus datos.

Medidas más radicales

Es posible que a estas alturas usted haya caído en cuenta de la cantidad de servicios que ya ni siquiera recordaba y que con alguna probabilidad llevan años recogiendo su información. No se preocupe, también puede eliminarlos. Para ello debe:



1. Nuevamente en la opción 'Apps y sitios web' vaya a cada una de las aplicaciones y haga clic en 'ver y editar'.



2. En vez de modificar los permisos, en la parte inferior de la ventana flotante verá en letra pequeña la opción de 'eliminar apps'.



3. Verá una opción que le confirma si realmente quiere eliminar la aplicación y que advierte: "También eliminar todas las publicaciones, las fotos y los videos de Facebook que 'Determinada App' podría haber publicado en su nombre". Habilite la opción y haga clic en el botón azul de eliminar.

TECNÓSFERA

@TecnosferaET