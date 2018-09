La estrategia de Amazon para saber la 'honradez’ de sus repartidores

De acuerdo con informes del portal Business Insider, la compañía de correos y comercio electrónico, Amazon, estaría utilizando etiquetas falsas para detectar el posible robo de paquetes por parte de sus empleados.



Solo en 2017 la compañía llegó a enviar cerca de 5.000 millones de paquetes en todo el mundo, pero en los cuales se llegaron a reportar al menos 47.000 millones de dólares en incidentes y robos, según datos de la Federación Nacional de Minoristas en EE.UU..



Por esta razón, Amazon, estaría intentando conocer qué tan 'honrados' son sus empleados a la hora de repartir los paquetes.

La clave está en la etiqueta

La compañía de correos, desde que se empaca el producto, dispone paquetes 'falsos' que están vacíos o tienen en su interior cualquier objeto solo para dar la impresión de que tienen peso. Además, colocan una etiqueta con un código errado que cuando un repartidor la escanea le debe indicar que hay un problema por lo que tendrá que regresar la caja.



La compañía explicó al portal de noticias que esta técnica lleva a pensar que es más fácil robar el paquete si no aparece en el sistema. "Está destinado a ser una trampa ... para verificar la integridad del controlador", afirmó un ex empleado del área de Logística de Amazon.



En caso de que el repartidor no reporte el error con sus supervisores para abordar el problema o devuelva el paquete, puede llegar a perder su empleo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA