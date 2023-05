La mayoría de personas ya sea por cuestiones laborales o simplemente para tener una comunicación continua con familiares y amigos, posee un celular, incluso muchos llevan su vida completa en estos dispositivos porque desde allí, realizan operaciones bancarias, compras, agendan citas médicas entre otros.



Por eso, es importante prestarle atención a la seguridad del dispositivo y sus aplicaciones; muchos usuarios descargan plataformas que le brindan protección a contraseñas e información confidencial y otras poseen internamente opciones para que nadie, excepto usted, pueda tener acceso a datos relevantes.

Whatsapp, una de las aplicaciones con más usuarios en el mundo, que a enero de 2023 contaba con 2 mil millones de usuarios , según un informe digital realizado por 'We Are Social', ha implementado en los últimos meses formas novedosas para los usuarios a la hora de proteger datos y conversaciones privadas.



Así, sólo usted podrá acceder a ciertas conversaciones que deseen queden ocultas, aunque tengan el código de desbloqueo del celular, nadie podrá leer chats que usted tenga bloqueados. Aquí le enseñamos cómo hacerlo.

Para bloquear completamente la aplicación de Whatsapp , en el caso de celulares Android usted debe:



1. Dirigirse a 'Ajustes'.

2. Ingresar a 'Cuenta'.

3. Ingresar a 'Privacidad' y en 'Bloqueo con huella dactilar'.

4. Una vez se active, usted tendrá la opción de elegir si quiere que al ingresar a Whatsapp le solicite huella digital , una vez cierre la aplicación, un minuto o 30 minutos después.



En iPhone existen dos maneras de proteger su cuenta:



1. Ir a 'Ajustes' y luego a 'Cuenta'.

2. Activar verificación en dos pasos , en el cual le solicitarán un código de seguridad para poder ingresar a la aplicación.



La segunda forma es:



1. Ir a 'Ajustes' y luego a 'Privacidad'.

2. Activar el bloqueo de pantalla mediante reconocimiento facial o 'Face ID'.



¿Cómo protejo conversaciones o chats específicos en Whatsapp?



Si desea tener más protección a sus conversaciones en esta aplicación, uste debe:



1. Ingresar al chat específico que quiere ocultar.

2. Ir a la parte superior de ese chat.

3. Encontrará la opción: 'Bloqueo de chats'.

4. Debe activar esta opción y para esto se le solicitará el reconocimiento facial, la huella dactilar o la contraseña.

5. Si alguien desea ingresar a esta conversación no podrá hacerlo, porque se le solicitará cualquiera de estas formas de protección.



De esta manera, e l chat bloqueado no aparecerá en la pantalla principal de las conversaciones, sino que estará en una carpeta oculta que se encuentra en la parte superior de la pantalla.



Para esto, deberá deslizar la pantalla hacia abajo para observar esa carpeta . Cuando ingrese un mensaje de un chat oculto, este no aparecerá en notificaciones, por lo tanto, para poder leerlo debe ingresar a la aplicación y acceder desbloqueándolo por la opción que haya escogido anteriormente.

WhatsApp: ¿cómo saber si lo bloqueó uno de sus contactos?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

