Así puede obtener el logo dorado de WhatsApp para este fin de año

Son más de 2.000 millones de personas las que actualmente utilizan la aplicación WhatsApp, a la cual se le pueden añadir todo tipo de herramientas que buscan mejorar la experiencia de los usuarios.

Un ejemplo de estas mejoras es la posibilidad de que el ícono de WhatsApp que sale en su celular cambie de color, puntualmente al dorado, que queda perfecto para la celebración de Año Nuevo.



Aquí le mostramos cómo se hace.

El paso a paso

Se necesita una aplicación aprobada por Google Play para lograr el cambio del ícono. Foto: AFP

Como es necesaria una aplicación que permita manipular la interfaz del celular, este truco no es posible hacerlo con teléfonos iPhone: no cuentan con este tipo de apps.



En principio, debe descargar Nova Launcher en el celular desde su tienda de confianza.

Una vez instalada esta app, puede elegir entre tener cajón de aplicaciones o no tenerlo y también puede personalizar la interfaz del celular.



Luego, debe buscar en Google Chrome ‘WhatsApp gold icon png’, escoger la imagen que más le guste y descargarla. Es imprescindible que esté en formato ‘png’ para que funcione.

Cuando la imagen esté descargada, debe presionar el ícono de WhatsApp durante dos segundos. Se abrirá una ventana que le pedirá modificar el nombre y el logo de la aplicación.



Si esta opción no se abre, debe revisar en las configuraciones de Nova Launcher para que esté como interfaz predeterminada.



Al indicar que se quiere cambiar el ícono, la aplicación le redirigirá a la galería, en la que podrá escoger la imagen descargada desde Google. También se pueden acomodar algunas configuraciones de la imagen para que quede a su gusto.

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus no es una aplicación admitida por las tiendas de apps. Foto: iStock

Este tipo de modificaciones también se pueden realizar desde WhatsApp Plus, que ‘hackeaba’ la aplicación de WhatsApp para hacerla personalizable. Pero en varias ocasiones se ha advertido de la peligrosidad de utilizar este aparentemente indefenso archivo ejecutable de aplicaciones (APK, por sus siglas en inglés).



Si ya hay inconvenientes con empresas vigiladas como Facebook, actual dueña de WhatsApp, las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, tienen la libertad de utilizar los datos de los usuarios de manera incorrecta en completa impunidad.

Además, podría contener malware (software malicioso) que dañe el dispositivo móvil.



Para castigar a los usuarios que utilicen este tipo de archivos que ‘hackean’ la aplicación, WhatsApp les suspende la cuenta.

Por eso es mejor realizar las personalizaciones permitidas por la aplicación con imágenes de fondo propias o el modo oscuro, que llegó en marzo al país.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de El Comercio (GDA - Perú)