El correo electrónico de Gmail es una de las plataformas más utilizadas del mundo diariamente, las herramientas que ofrece a sus usuarios hace que en un solo lugar puedan encontrar varias aplicaciones complementarias que facilitan las diferentes labores de los internautas.

Sin embargo, con el pasar del tiempo y la cantidad de información que se acumula en Gmail, como los correos electrónicos con archivos adjuntos o promocionales, las imágenes respaldadas en Google Drive o Fotos hacen que el almacenamiento del correo se llene, por lo cual se genera una alerta sugiriendo comprar espacio.

Si al ingresar a su cuenta de correo electrónico o aplicaciones de Gmail, le aparece la alerta de almacenamiento, no se preocupe, la aplicación ha creado varias estrategias de optimización que le permitirán liberar espacio.



Eliminar correos no deseados y spam: el primer paso es revisar la bandeja de entrada y eliminar todos los correos electrónicos, que se alojan por defecto en la carpeta de ‘correos no deseados’ y ‘spam’. De igual manera, es importante eliminar los correos electrónicos que ya no son necesarios y que ocupan almacenamiento en la aplicación.

Utilizar las funciones de búsqueda y etiquetado: la aplicación permite encontrar correos específicos de una manera rápida y sencilla, además, los usuarios pueden crear carpetas para organizar los correos que recibe, por lo cual podrá identificar los correos que ya no necesita y podrá eliminarlos para liberar espacio de almacenamiento.

Buscar correos de acuerdo al peso, fecha y archivos. Foto: Captura de pantalla aplicación

Borrar los correos electrónicos que pesen más de 10 MB: para esto deberá ingresar a la aplicación desde un ordenador, en la barra de búsqueda deberá el icono de herramientas, allí aparecerán varias opciones de búsqueda por tamaño del correo de 10 MB y podrá eliminar los que no necesite.



Los usuarios también han descubierto códigos “secretos”, que permiten filtrar los correos electrónicos con mayor a cierto peso, para esto deberá colocar en la barra de búsqueda los comandos “larger:50M” y “larger:10M”.

Conozca las principales funciones de Gmail

