Sepa cómo guardar copias de seguridad de WhatsApp sin pagar Google Drive

Consejos sencillos para hacer las copias de seguridad de WhatsApp con celulares Android y no tener que pagar planes en Google Drive.



Las copias de seguridad provenientes de WhatsApp ahora ocuparán espacio en la nube, así lo anunció Google recientemente, una noticia que ha preocupado a los usuarios de esta red social, pues el servicio de alojamiento y sincronización de archivos solo ofrece 15 gigas de almacenamiento gratis.

Al ocuparse todo ese espacio, algunos consumidores recurren a pagar un plan mensual por 100 gigas, 200 gigas, un ‘terabyte’ y dos ‘terabytes’ que, aunque no es muy costoso, hay quienes no están dispuestos a asumir esta cuota.



Por esto, le brindamos algunos consejos para no tener dolores de cabeza por la capacidad de almacenamiento de Google Drive para los celulares Android.

Haga copias de seguridad de WhatsApp sin ocupar mucho espacio

Lo primero que hay que decir es que, aunque suene preocupante, las copias de seguridad de WhatsApp en realidad no ocuparán demasiado espacio. Se estima que solo sería una giga y no se harán varias copias, sino que se reescribirá las que ya están.



A lo que realmente hay que ponerle atención es a las fotos, videos y documentos, porque, entre más grandes, más capacidad en Google Drive necesitarán.

Debe dirigirse a los tres puntos que están en la parte superior de WhatsApp. Seguidamente, ir a 'Ajustes'. Posterior a 'Chats'. Luego en 'Copia de Seguridad'. Una vez allí desmarcar el botón de 'Incluir videos'. Estos ‘clips’ ya no se guardarán en la nube.

Para seguir aligerando los contenidos multimedia:

Vaya a 'Ajustes'. Luego 'Almacenamiento de Datos'. Después 'Descarga Automática'. Desmarque fotos, audio, video y documentos y presione 'OK'.

Si quiere borrar los objetos que tenga guardados hasta el momento:

Diríjase a 'Administrar Almacenamiento'. Marca la opción Seleccionar Todos y finalmente 'Eliminar'.

Consejo para copia de seguridad secundaria

En el caso de que las 15 gigas de almacenamiento gratuito estén llenas, puede tener cuentas de Google de respaldo. Para configurarlas haga lo siguiente:

Abra WhatsApp en su celular Android De clic en los tres puntos en la parte superior de la aplicación. Diríjase a 'Ajustes'. Luego a 'Chats'. Posteriormente a 'Copia de Seguridad'. Ahora en 'Cuentas de Google'. Ahí seleccione 'Añadir Cuenta'. Dele 'Permitir Accesos a WhatsApp' y luego elíjala.

Ahora, las copias de seguridad se guardarán en esta cuenta secundaria y si llega a necesitar restaurar en el mismo o un nuevo dispositivo, asegúrese de añadir esta cuenta para recuperar sus datos.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO