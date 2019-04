¿Cómo es Tik Tok?: Esto piensan las 'tiktokers'

Tik Tok es la aplicación de moda. Si aún no ha oído de ella, muy seguramente los adolescentes a su alrededor sí. ¿Por qué es tan popular? ¿Cómo funciona?



Se trata de una red social que desde octubre del año pasado se ha posicionado como una de las aplicaciones más descargadas en EE. UU. y al momento tienen más de 500 millones de usuarios globalmente. Por ello, podría tratarse de aplicación china más exitosa a nivel internacional hasta ahora, teniendo en cuenta que en ese país 'apps' como WhatsApp, Twitter y Google tienen servicios homólogos locales como WeChat, Weibo y Baidu.

Tik Tok fue creada por la compañía china ByteDance inicialmente bajo el nombre de Douyin, que significa 'sonido-vibrante', en 2016. La aplicación, que conserva ese nombre en China, fue presentada a nivel internacional como TikTok en 2017. Ese mismo año, la compañía compró a su principal rival Musical.ly, también china, por un valor como el que pagó Facebook por Instagram: 1.000 millones de dólares.



El éxito de la aplicación juvenil, que permite compartir videos de 15 segundos, se refleja en los más de 500 millones de usuarios activos mensuales y los 130 millones de usuarios que a diario utilizan la plataforma.

Camila Avella es una modelo de 29 años que mientras vivía en Corea del Sur inició en el mundo de TikTok. Inicialmente lo hizo para distraerse y asegura que lo fundamental de esa red son las ganas de divertirse.



Aunque confiesa que empezó por casualidad, Avella fue durante un año entero una de las top 3 'tiktokers' en Corea del Sur. Cree que su éxito se debía a los viajes y contenidos musicalizados.



“Mi primera impresión es que era algo superficial, pero divertido”, según ella, contenidos demasiado profundos difícilmente se abren espacio entre la comedia, el entretenimiento y los retos.

“Creo que a pesar del lenguaje no verbal abundante y la música, no hay forma de entregar mensajes muy trascendentales. Una columna de opinión como las de Daniel Samper, que están en Instagram o Facebook, no tiene espacio en TikTok, no es una red de ese estilo”, afirma la modelo.



Según Avella, además de la musicalización, con la que los usuarios pueden usar pistas de otras aplicaciones populares como Spotify, la duración de un video es de los elementos más diferenciales de TikTok. Los contenidos, que antes duraban el minuto, ahora tienen un máximo de 30 segundos. Confiesa que, sin embargo, “en la mayoría de las veces uno no pone más atención que 15 segundos”.



Una de las tiktokers más conocidas en Colombia es Maria Paula Revelo, conocida como Mapusa, una influencer de 17 años que además de su estudio en el colegio se dedica a crear contenidos para redes sociales. La joven tiene 1.7 millones de seguidores en la red.



En su concepto, Tik Tok, desde el comienzo siempre ha sido más que una red social para hacer videos. "Es el espacio en el que empecé a liberar esa persona que quiero ser. Es un lugar tranquilo donde puedo ser quien quiera, sin necesitar encajar en un grupo social. Mi comunidad me quiere por lo que me gusta hacer".

La joven de 17 años tiene una comunidad de 1.7 millones de seguidores en su Tik Tok Foto: Cortesía Mapusa

Para Mapusa, Tik Tok "es una forma fácil y divertida de empezar con tu carrera de influencer y mostrarle al mundo lo que te gusta hacer". La creadora de contenido asegura que los videos son más orgánicos y espontáneos por lo que tienen más capacidad de relacionarse con las vidas de quienes la ven.



"Existen categoría casi infinitas para los videos, cocina, comedia, deportes, todo tipo de intereses. Siempre hay una comunidad dispuesta a verte", agrega.



¿Cómo ha logrado esta joven una comunidad de tal volumen? para ella, aunque no existe una fórmula para ser 'tiktoker', la clave es la constancia y la originalidad. Mapusa está en la aplicación desde hace 4 años, cuando todavía era Musical.ly, y solía subir entre 3 y 5 videos semanales.



"La originalidad debe estar sujeta a la esencia de la persona. Cada vez que veo un reto yo lo hacía de una forma en la que me sintiera cómoda y reflejara lo que yo sentía. Siempre hay que mantener la esencia", apunta.

Otras cosas para tener éxito en esa red social, además de algo de suerte, son el dominio de las etiquetas y explorar con creatividad. Según la modelo 'tiktoker' Avella “Hay gente que se esfuerza mucho, invierte en vestuario, coreografías y habilidades. Yo publicaba un video semanal, en mi caso y me iba muy bien con musicalizar cosas interesantes de mis viajes”.



Avella siente que Tiktok se mueve diferente en cada país, así lo percibe desde que se mudó de Corea del Sur para Los Ángeles, EE. UU. A pesar del éxito, recientemente, la modelo se alejó de las redes sociales tras episodios de acoso y actualmente sus cuentas tanto en Tik Tok como en Instagram son privadas.

Las críticas

Pero Tik Tok no está exenta de críticas. En febrero, Bytedance, la creadora de la 'app', fue multada con 5,7 millones de dólares por la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC por su sigla en inglés) por la recolección de datos de menores sin permiso de los padres.



Según Mapusa, las críticas frente a esta red, como que es muy adictiva o superficial, dependen de cómo juzgan y usan la aplicación. Mapusa utiliza Tik Tok a diario, entre 1 o 2 horas en diferentes lapsos de tiempo.



El tema de pasar horas en la pantalla "pasa en todas las aplicaciones y todos sabemos que eso es verdad, pero depende del uso. No está bien generalizar que una aplicación es adictiva por unos cuantos casos", dice la joven y recalca que también hay contenidos con sentido social como la prevención del bullying, el cuidado del medioambiente o la promoción del arte.



Para Avella una cosa negativa de esta red social es que “muchos pervertidos lo usan para morbosear a los niños”. En su concepto la red tiende a normalizar la sexualización de los niños al exhibirlos en retos sensuales en internet y también expone contenido subido de tono para menores de 13 años pueden usar la aplicación, que en caso de ser abiertamente eróticos deberían estar restringidos con una mayor exigencia.



De hecho, en febrero pasado, en Los Ángeles, California, el departamento del sheriff del condado acusó a un hombre de 35 años de suplantar la identidad de un niño de 13 años para enviar mensajes y pedir contenidos sexuales a unas 21 niñas en Tik Tok.



Después de la multa récord de la FTC, la aplicación ha empezado a exigir información como la fecha de nacimiento para evitar que menores de 13 años ingresen a la plataforma y, según informó recientemente, usará tecnología de reconocimiento facial para identificar rostros juveniles a fin de eliminar a creadores menores de edad o limitar los contenidos para adultos.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@LinndaPC