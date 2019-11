Opción de 'free shipping' de Amazon está disponible para Colombia

Una de las noticias más esperadas por parte de los fanáticos de las compras por internet fue confirmada por Amazon en Colombia. A partir de esta semana, el gigante minorista habilitó los envíos sin costo (free shipping) a nivel nacional.



La opción, que habilita productos seleccionados para envío gratuito de EE. UU. al territorio nacional aplicará, al menos por ahora, para compras superiores a los 35 dólares.

Según la firma, se trata de la disponibilidad de millones de artículos de Amazon.com con envío gratis a Colombia.



"Las personas tendrán la opción de comprar en español y en pesos colombianos con los mismos beneficios, atención al cliente y protocolos de seguridad que los compradores de Amazon han llegado a conocer y ya disfrutan. Además, los consumidores podrán rastrear sus envíos hasta que lleguen a su destino final a través de Amazon.com", dijo la compañía.

En la parte derecha del sitio, en computadores, podrá ver un hipervínculo con el mensaje de que el producto es elegible para envío sin costo a Colombia Foto: Tecnosfera

¿Cómo funciona?

Los usuarios podrán realizar sus compras a través de Amazon.com o descargar la aplicación gratis Amazon Shopping, tanto en Android como en iOS.



Para realizar el envío deberán configurar su dirección, idioma y moneda en español y peso colombianos. Después de realizar sus compras, los usuarios podrán ver los precios finales, con estimaciones de impuestos y aranceles.



Según la compañía, dado que Amazon coordina el despacho de aduanas en nombre del cliente no se generan cargos adicionales o inesperados al momento de la compra y entrega.

Cabe aclarar que la opción de free shipping no aplica para todos los productos. En la plataforma hay una señal o un mensaje que se visualiza claramente y que identifica cuáles productos pueden aplicar para el beneficio.



Además hay unos criterios de elegibilidad, con lo que si alguna de sus compras no tiene el pequeño mensaje de 'freeshipping Colombia' se podría generar el cobro del envío internacional. Como tip, cuando realiza la búsqueda de un producto usted podrá ver una etiqueta de color en los resultados. Al abrir el producto también podrá ver si tiene o no ese beneficio.



Los productos elegibles están en categorías, como electrónicos, libros, ropa, calzado, juguetes, entre otras. En cuanto al tiempo de espera, los envíos pueden variar según la disponibilidad del pedido y la dirección de entrega.



La opción estará habilitada para pagos por tarjeta de crédito, como es habitual, pero también para la función Amazon PayCode, que permite pagos en efectivo en más de 3.000 oficinas de Western Union disponibles en todo el país.



Frente a si se trata de algo temporal o definitivo, según la firma "la promoción es parte de nuestro esfuerzo continuo para proporcionar un mayor valor a nuestros clientes en todo el mundo y aún no hemos anunciado una fecha de finalización para esta promoción".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET