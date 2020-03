¿Cómo puede racionar el uso de internet en su casa?

Con un aumento del uso de las redes sociales, un crecimiento en las aplicaciones para videollamadas y teleconferencias, el Gobierno nacional, de la mano de los operadores en Colombia, ha solicitado hacer un "uso responsable" el uso de internet, especialmente en las horas picos, para evitar fallas en los servicios.



La invitación del sector es utilizar aplicaciones prioritarias mientras que otros usos de entretenimiento y ocio pueden limitarse en horarios. La razón detrás de la petición es la preocupación de que los aumentos de tráfico terminen colapsando internet.

En los últimos días, la Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió un comunicado con recomendaciones a los usuarios en el que, entre otras, informó que los operadores de telecomunicaciones deben priorizar la atención en canales digitales para facilitar las respuestas a las solicitudes o quejas de la ciudadanía.



Según explicó Carlos Lugo Silva, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, está activa una mesa de trabajo con el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones y con los diferentes operadores para realizar un monitoreo constante del tráfico y gestionar la red.



Por el momento, “los distintos prestadores de telefonía e internet en Colombia tienen una red que está dimensionada precisamente para garantizarle el acceso a los servicios con calidad a todos sus usuarios”.

Lea también: Para operadores, sin colaboración internet puede fallar masivamente ó ¿qué están haciendo los operadores para evitar un colapso en la red?​

Aunque el deber de los operadores sea precisamente garantizar el acceso al servicio, Lugo explicó en un audio enviado a EL TIEMPO, hay que tener en consideración que la experiencia de usuario se va a afectar según el uso.



"Hay que utilizar adecuadamente la red, porque la última medida que se podría llegar a tomar es discriminar la red o hacer una discriminación del tráfico para reducir o disminuir el acceso a ciertas plataformas o páginas. Esto no es lo que queremos. Buscamos que los operadores mejoren y dupliquen su capacidad y así lo vienen haciendo", expresó el regulador.



Sin embargo, otros sectores han señalado que si bien la racionalización es una necesidad tampoco se puede privar a los usuarios de su derecho a ver, disfrutar y usar internet libremente.



En esa línea, Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), dijo a EL TIEMPO que aunque si se puede racionalizar el uso se debe tener en cuenta el factor emocional de las personas que en este momento se encuentran en aislamiento y necesitan del internet para distraerse, hablar con familiares e informarse sobre la coyuntura del país y el mundo.



“Hay al menos dos problemas que deberían ser evaluados por la CRC", dijo Vaca, "el primero es que los teletrabajadores en sus hogares, si bien muchos de ellos pueden tener una conexión estable, no siempre la han contratado en términos de capacidad y velocidad resisten una carga tan fuerte como la que está soportando. Del otro lado también están las empresas, muchas de ellas vacías, con internet contratado de gran capacidad qué está prácticamente su inutilizado”.



El directivo de la FLIP también planteó que hay colombianos que no cuentan con conexiones estables, como los usuarios que hacen recargas prepago.



Señala que "hay un riesgo enorme de que estas personas queden por fuera de internet y de la actualización constante de lo que está pasando porque la economía familiar puede no dar para recargas constantes. Valdría la pena que el Gobierno genere planes para estas personas en estos tiempos de crisis. Si el trabajo, la conexión humana y la economía tienen internet eso significa un alivio en muchos sentidos y hay que asegurar su disponibilidad para los trabajadores, pero también para las relaciones humanas".

Priorizar internet

Este viernes, la jefa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Sylvia Constaín, envió un comunicado en el que animó a los usuarios a dar un uso exclusivo de teletrabajo y estudio en casa a la reden horas que son de alto trafico.



"Dejemos los juegos y videojuegos para por la noche, dejemos las películas para por la noche, en lugar de ver cada uno una película, les recomiendo que nos sentemos todos a ver películas y programas justos" dijo Constaín en un tuit.

#UsoInternetParaLoQueEs | Es importante que en horas de alto tráfico en Internet, le demos prioridad a tareas esenciales como la educación y el trabajo. Entre todos lograremos utilizar la tecnología de forma responsable https://t.co/1g6N7Ekc99 👨‍💻👩‍💻. pic.twitter.com/Adz9gU5g3k — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) March 20, 2020

Una solución también podría venir de parte de las aplicaciones y fabricantes. Por ejemplo, esta semana se conoció también que el gigante del video vía streaming Netflix bajará la resolución de algunos contenidos en su plataforma (como los videos en 4K) para evitar sobrecargar la red en Europa. Más que dejar de ver uno u otro contenido, se trata de utilizar el recurso de conectividad de la forma más eficiente.



Algunas recomendaciones para compartir el internet en su casa con sus familiares son:

1. Evite conectar muchos dispositivos en una misma conexión. En especial si necesita mayor ancho de banda para algún uso en particular.



2. Si tiene que compartir el internet en su casa con otros usuarios, procure coordinar con ellos cuando necesite hacer algo que requiera mayor conectividad. En ese sentido si tiene una videollamada importante, los otros usuarios pueden suspender actividades pesadas momentáneamente.



3. Realice descargas de contenido para consumir offline. Puede programarlas en horas que no sean pico (por ejemplo, en la noche después de las 10 p.m.) y luego ver ese contenido local en el momento en el que mejor que le quede.



4. En ese sentido si quiere que sus hijos vean videos por un rato en el día, puede descargarlos la noche anterior y evitar congestionar la red y afectar su teleconferencia en el proceso. También puede descargar la playlist del día.



5. En ocasiones no es necesario dejar el video encendido todo el tiempo, puede optar por unirse en audio a una reunión.



6. Cuando sea posible utilice los servicios de voz y llamada para evitar que todo se convierta en datos en la red.



7. Algunas aplicaciones tienen opciones para reducir la calidad del audio o la resolución del video. Opte por configuraciones ligeras, eso mejorará también la fluidez con la que disfruta el contenido.







REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET