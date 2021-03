¿Cansado de tantos mensajes? Desconecte WhatsApp sin apagar sus datos

WhatsApp se ha convertido en una plataforma de mensajería para estar en contacto con amigos y familiares, y también se ha vuelto una herramienta de trabajo indispensable.

Como consecuencia, es normal que al final del día se sienta saturado de tantos mensajes o quiera tomarse un descanso y no recibir más notificaciones.



La opción más fácil es desconectar sus datos o el Wi-Fi, pero eso implica que no pueda acceder a muchas otras funciones de su teléfono móvil. También, puede activar el modo ‘no molestar’, aunque dejará de recibir llamadas, alertas o mensajes del resto de sus aplicaciones.



Así que, en este artículo, le explicamos cómo pausar WhatsApp sin afectar su conexión a internet y sin necesidad de instalar alguna otra app.

A la izquierda el proceso en Android y a la derecha en iOS. Foto: EL TIEMPO

Si su dispositivo es Android basta con que siga estos pasos:

Ir al menú de configuración

Seleccionar la opción ‘aplicaciones’

Dar click en el ícono de WhatsApp y seleccionar ‘forzar detención’ o ‘forzar cierre’

En cambio, si cuenta con un iPhone, lo que debe hacer es lo siguiente:

Ir a ‘ajustes’

Buscar WhatsApp en la lista de aplicaciones y desactivar ‘datos celulares’.

En el primer caso, para revertir el proceso solo debe abrir nuevamente la aplicación. En el segundo, lo ideal es activar nuevamente la opción de ‘datos celulares’.



De este modo no tendrá el impulso de revisar el celular constantemente y podrá enfocarse en otras actividades que le generen calma.



