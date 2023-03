Actualmente hay múltiples servicios de música. Si bien cuentan con versiones gratuitas o de prueba, el verdadero potencial de sus 'apps' se libera una vez el usuario se suscribe. Ahora, una nueva aplicación se lanza en el mercado colombiano apostándole a la gratuidad: Trebel.



Este nuevo competidor, que vio la luz en 2018 en su versión beta, ya estaba presente en países como Estados Unidos, México e Indonesia. Ahora, con su lanzamiento en Colombia, busca expandirse en el mercado sudamericano. ​

Como señala Kevin Mills, líder de desarrollo de negocios de la compañía, Trebel no solo busca combatir la piratería, también busca llevarle música y una experiencia de calidad a todos aquellos que no pueden costear una suscripción o que no cuentan con un gran plan de datos.



Este servicio cuenta con los catálogos completos de las disqueras más representativas como Sony Music, Warner Music y Universal Music, así como los de cientos de sellos independientes, acumulando en su plataforma más de 75 millones de canciones gratuitas.

Cómo funciona Trebel

La aplicación de Trebel está disponible en la Google Play, App Store y AppGallery para dispositivos móviles. Una vez descargada, el usuario debe crear su cuenta y señalar sus preferencias musicales, con las cuales se personaliza la 'app'.



Posteriormente, el usuario puede navegar entre listas de reproducción, artistas, álbumes o la barra del buscador.



Para poder escuchar una canción, es necesario guardarla en el dispositivo. Al darle clic a "descargar", Trebel presenta automáticamente una publicidad y procede a bajar el archivo para que el usuario pueda escucharlo en cualquier momento, sin necesidad de volver a ver una pieza de pauta y sin tener que gastar datos de su plan de internet móvil.

Trebel, en cifras

Según cifras de Trebel, en México cuenta con más de 7 millones de usuarios; en Indonesia, 2.5 millones; en EE. UU., 1 millón, y en Colombia, 1.2 millones. Desde su inicio de operación, la compañía asegura que se han descargado más de 5 billones de canciones a la fecha.



Por otro lado, el servicio ha invertido más de $25 millones de dólares en su expansión y espera invertir $10 millones de dólares más en los próximos 12 meses.



Entre sus inversores más famosos están el cantante Maluma, el jugador de la NBA Thaddeus Young y los empresarios Alejandro Grisi y Christopher Burch.