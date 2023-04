¿Alguna vez ha querido compartir un video de TikTok a alguien que no usa la plataforma, pero no sabe cómo? No se preocupe, probablemente no ha sido el único.



Es por ello que el día de hoy le explicaremos cómo compartir videos y perfiles de esta revolucionaria plataforma que ha cambiado la forma en que las personas consumen y crean contenido en línea.

Para compartir sus videos de TikTok en otras redes sociales, siga estos pasos:

1. Abra la aplicación de TikTok y seleccione el video que desea compartir.



2. Presione el botón "Compartir" debajo del video.



3. Elija la aplicación en la que desea compartir el video, como Instagram, Facebook o Twitter.



4. Ajuste la configuración de privacidad y agregue cualquier leyenda o etiqueta que desee incluir.Haga clic en "Compartir" y el video se publicará en la otra red social que haya seleccionado.

La plataforma le permite desde copiar el link, hasta compartir directamente el video seleccionado. Foto: TikTok

(Además: Conozca el listado de los 'tiktokers' más seguidos en Latinoamérica).

No obstante, si no quiere compartir un video sino su perfil o el usuario de otro creador de contenido, también lo puede hacer de la siguiente manera:



1. Presione en "Perfil" en la esquina inferior derecha.

2. Presione en el icono de tres líneas en la esquina superior derecha.

3. Presione en "Ajustes y privacidad".

4. Presione en "Compartir perfil" y elija cómo le gustaría compartirlo.



Para el perfil de otro usuario es incluso más sencillo. Para ello debe seguir estos dos pasos:



1. Presione el icono de los tres puntos (...) que está en la esquina superior derecha.

2. Elija cómo le gustaría compartir el perfil.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS