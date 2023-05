Cada día son más los adeptos a las redes sociales y las plataformas de mensajería como Telegram. La información y el contacto con los demás casi que es constante e inmediato, lo que ha hecho que entablar una conversación con otra persona sea fácil y permanente.



La tecnología al respecto ha avanzado en gran medida, que incluso ya no es necesario compartir o brindar el número de celular para agregar a la gente a grupos o chats. Sin tener que guardarlos, ahora es posible encontrar a alguien en la misma red de mensajería instantánea como si fuese una red social.

Esta es una de las funciones que ofrece la plataforma rusa, lanzada en agosto de 2013 por dos hermanos, Nikolái y Pável Dúrov y que se perfila como la principal competencia de WhatsApp.

Telegram es una plataforma de mensajería desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov. Foto: iStock

Cómo agregar un contacto sin solicitar su número

Si no tiene el número de teléfono de la persona, la única forma de agregarla como contacto es si esta le proporciona su perfil en la aplicación o aparece en el navegador de la misma con su nombre. En ese caso, puede buscar el usuario en Telegram y agregarlo como contacto, tras verificar que el perfil si corresponde.



En ese sentido, solo deber seguir el siguiente paso a paso, de acuerdo con las indicaciones de la página oficial de la plataforma y notará que este buscador propio, es similar a Facebook. Así que si lo ha utilizado sabrá que el proceso es simple.

Abra la aplicación en su dispositivo celular.

Diríjase al icono de búsqueda (la lupa) en la parte superior de la pantalla y haga clic.

Escriba el nombre de usuario de la persona que desea agregar.

Seleccione el contacto que necesita entre los resultado que le arroja la 'app' para ver su perfil.

Luego revise la información que aparecen allí y cerciórese que correspondan a los datos de la persona que busca.

Vaya a la parte superior de la pantalla y despliegue los tres puntos que sobresalen en la misma.

Haga clic en el botón "Añadir a contactos" que aparece en el menú destacado.

Finalmente, hace parte de la lista de sus contactos y sin la necesidad de haber solicitado su teléfono.

Sin duda una buena alternativa, en caso de que requiera de manera urgente comunicarse y no puede esperar a que le brinden el dato telefónico.



Tenga en cuenta que si la persona no aparece en el navegador de la plataforma, esto indica que la misma no tiene una cuenta de Telegram, así que lo anterior solo es factible si tiene la certeza de que esta registrada en la aplicación o si la tiene guardada en sus contactos anteriores.

¿WhatsApp, Telegram y Signal cuáles son las diferencias entre estas aplicaciones?

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

