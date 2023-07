Millones de usuarios han instalado Threads y han empezado a explorar sus funciones.



Unirse a la aplicación es muy fácil, pues solo requiere de una cuenta de Instagram. Lo que le permitirá sincronizar contactos y preferencias de la otra red social.

Si ya hace parte de la comunidad, es probable que note sus grandes similitudes con Twitter. Pues ambas están centradas en el microblogging.



Pero si después de probar la 'app' no lo ha logrado convencer, quizás desee eliminar tu cuenta. Sin embargo, puede que sea más complicado de lo que parece.



Así puede borrar su cuenta de Threads



Es común que, tras usar una red social, encuentre algo que no le gusta y prefiera eliminar su cuenta. Los beneficios de hacerlo son varios, pues evitará que le lleguen notificaciones y que otros usuarios vean lo que compartió. Además, le ayudará a desaparecer su actividad en la plataforma.



Si por diversas razones descargó Threads y ahora ya no desea ser parte de su comunidad, es probable que intente eliminar su cuenta. Al hacerlo, descubrirás que no podrá completar el proceso a menos que haga lo mismo con su perfil de Instagram.



Tal y como se menciona en la Política de Privacidad de la aplicación de Meta “puede desactivar su perfil de Threads en cualquier momento, pero su perfil de Threads solo se puede eliminar eliminando su cuenta de Instagram”.



Pero no todo está perdido, hay otras opciones. Puede borrar su cuenta de Threads sin alterar su perfil en Instagram tan solo desactivando su usuario. Una alternativa que ofrece la misma plataforma.



¿Cómo desactivar tu cuenta de Threads?



Debe ir a su perfil y dar clic en las líneas que se encuentran del lado superior derecho. Le aparecerá el menú de configuración en el que deberá seleccionar la opción de “cuenta”.



Posteriormente, tiene que dar clic en el aparato de “desactivar perfil”. Acción que abrirá una nueva pestaña con el mensaje “La desactivación del perfil es temporal. Tu perfil, hilos, respuestas y Me gusta permanecerán ocultos hasta que reactives el cuando vuelvas a iniciar sesión”. Si desea continuar, deberá apretar el botón negro.



De igual forma el director de Instagram, Adam Mosseri, recomendó una forma de borrar su cuenta, a través de una publicación en Threads. Para hacerlo, debe desactivar su perfil y eliminar cada uno de los hilos que fueron creados.



Meta está consciente que esta solución puede no ser del agrado de todos. Por eso, Mosseri confirmó que ya “estamos buscando una manera de eliminar la cuenta de Threads por separado”.

