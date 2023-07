El Amazon Prime Day es una de las jornadas promocionales más esperadas por los miembros y clientes frecuentes de la compañía virtual.



Durante dos días, los suscriptores de las plataformas 'streaming', Amazon Prime, podrán disfrutar una tanda de descuentos en artículos de tecnología, hogar, moda, alimentos y demás.

El 11 y 12 de julio de cada año, el consorcio comercial creado por el magnate Jeff Bezos permite que los integrantes Prime alrededor de 24 países adquieran los productos que necesiten con rebajas de hasta el 70 %, según su página oficial.



España Alemania, Arabia Saudí Australia Austria Bélgica Brasil Canadá China Egipto Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos Francia Italia Japón Luxemburgo México Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido Singapur Suecia Turquía

Pese a que Colombia no hace parte de las naciones beneficiadas dentro del marco de descuentos, esto no significa que no pueda disfrutar del Amazon Prime Day. Si por estas fechas se encuentran en algunos de los países mencionados o tiene familiares en Estados Unidos, estas son algunas alternativas para comprar en la tienda virtual, desde el país.

Cambiar la dirección de envío

La primera opción es de las más fáciles y recurrentes. Si tiene parientes o amigos en EE.UU., puede pedirles que reciban el envío para después gestionar el mismo hasta Colombia en paquetería internacional o incluso, si planea viajar a ese destino, también puede recogerlo.



En ese sentido, podría utilizar la dirección del hotel donde se hospedará o el lugar en el que se va a quedar durante su viaje. Sin embargo, recuerde que algunos alojamientos pueden tener la opción de cobro por el servicio de almacenamiento, así que es preferible preguntar antes de realizar cualquier pedido.

Abrir un casillero en USA

En caso de no disponer de un lugar determinado en Norteamérica para recibir sus compras, puede acudir al casillero virtual. Una alternativa que distintas empresas ofrecen como conexión entre el comercio y el cliente.



Las compañías de envío, "alquilan" una dirección en Estados Unidos para que los productos solicitados lleguen allí. Cuando su pedido ya está en el sitio, la misma procede a hacer el envío a Colombia con unos recargos por el servicio.



Estos consorcios garantizan seguridad y soporte de los artículos 24/7, así que puede hacer compras en cualquier tienda digital que tenga envío en Estados Unidos sin problema.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

