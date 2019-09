Usuarios de apps reportan dificultades y altos precios durante el paro

En medio de los problemas de movilidad que se han presentado este lunes en el marco del paro de conductores, sectores de la capital y municipios aledaños se vieron afectados en sus rutinas cotidianas de transporte.



Una de las quejas de varios usuarios fue el aumento abrupto de tarifas y la dificultad para encontrar servicios en aplicaciones alternativas como Uber, DiDi, Cabify, Beat y Picap.



Usuarios reportaron a EL TIEMPO, que hubo servicios de tarifas alrededor de los 30.000 pesos en Bogotá. Trayectos que usualmente rondan los 8.000 pesos, en distancias relativamente cortas, estaban en más de 20.000.



Así mismo, otros usuarios reportaron problemas para movilizarse desde Cajicá y Chía hacia la capital, lugares en los que la disponibilidad de carros particulares y aplicaciones de movilidad compartida son sustancialmente menores.

En el caso, por ejemplo, del municipio de Soacha, EL TIEMPO pudo conocer de los reclamos de algunos ciudadanos en la zona para quienes estos servicios de aplicaciones no son una alternativa común.



Algunos ciudadanos comentaron que antes de pagar altas tarifas, preferían realizar largas caminatas. Sin embargo, por ejemplo, la distancia entre la estación de San Mateo en Soacha y los últimos barrios de ese municipio es casi de siete kilómetros. Lo que significa un recorrido de alrededor de una hora y 25 minutos.



EL TIEMPO tuvo conocimiento de audios enviados vía WhatsApp en los que se amenazó en general a conductores de aplicaciones y carros particulares para pedir que no salieran a prestar sus servicios. "Si nos toca romper carros y acudir a la fuerza, lo vamos a hacer", se oye en los audios, que generaron temor en la comunidad.



Ivama Pérez, una transeúnte que recorrió las calles por más de media hora en la mañana, le contó a EL TIEMPO, que aunque utiliza aplicaciones no pudo usar Uber "porque estaba colapsado y aparte, creo yo, que no trabajarían para evitar que les lancen piedras y afecten sus vehículos (...) Intenté pedir un carro y primero me dio la ruta y llegaba en 5 minutos, luego me canceló y me mostró como si ya no hubieran carros disponibles”.

Los conductores de plataformas se hicieron su 'agosto'

Desde temprano las aplicaciones de transporte alternativo instaban a sus socios conductores a salir a la calle a prestar el servicio a causa de la gran demanda generada por el paro.



Según Juliana Pulecio, vocera de la aplicación DiDi, el aumento de cobros que se vivió esta mañana no tiene que ver con una decisión de la plataforma por la existencia de un paro. "Las tarifas dinámicas son un algoritmo en el que no tenemos injerencia sino que evalúa automáticamente la oferta y demanda en los sectores (...) La tarifa se eleva cuando hay muchas solicitudes y no llegan suficientes conductores". En la misma vía respondieron Uber y Cabify sobre sus propios sistemas de tarifas dinámicas.



Pulecio además aseguró que en la hora pico de la mañana se triplicó el volumen de petición de servicios. "con el tema del paro, de 6 a 6:30 a.m. llegamos a tener una tarifa de 2.0X (dos veces lo normal). Después, se estabilizó en 1.5X y luego, para las 8 a.m., se normalizó", explicó la vocera, quien agregó que las zonas con mayor demanda en la mañana fueron: Chicó, a la altura del parque de la 93, Chapinero, a la altura de la Universidad Distrital y la zona de Corferias. Las otras aplicaciones no respondieron a solicitudes sobre el número de servicios, los picos de intensidad o las zonas con mayores demandas de los pedidos.

Así mismo, en la plataforma de Picap, con mensajes como “la ciudad está en caos y nuestros usuarios te necesitan”, estaban animando a los conductores a salir a prestar su servicio. El conductor Alfonso Hernández contó que se conectó desde las 4 de la mañana y en cuestión de cuatro horas realizó dieciséis carreras, incluyendo recorridos desde Soacha hasta Bogotá.



En estos servicios, las tarifas dinámicas normalmente benefician a los socios conductores, puesto que después del descuento de la tarifa de las plataformas (que oscila entre el 10 y el 28 por ciento) los conductores reciben mayores ingresos.

Precios disparados

Algunos usuarios de las plataformas de transporte dijeron a EL TIEMPO que no las usaron porque los precios estaban disparados.



Daniel Pérez, quien trabaja como asesor de un banco en Bogotá, dijo a este diario que desde el barrio Santa Helenita en la localidad de Engativá hasta el sector de Corferias en la calle 26, la plataforma Beat indicaba que el recorrido tenía un costo de 19.000 pesos, cuando normalmente ese mismo recorrido tiene un costo de 8.000 pesos.



“Por el paro estoy mirando las diferentes plataformas, pero seguramente por la escasez de transporte los precios están elevados”, aseguró el ciudadano.



