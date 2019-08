Co-fundador de Oculus abandona a Facebook

A las múltiples salidas de ejecutivos de empresas que son propiedad de Facebook se le suma el adiós de Nate Mitchell, el último de los cofundadores de la empresa

de tecnología de realidad virtual Oculus VR, que Facebook adquirió en 2014, por 2.300 millones de dólares, y desde entonces se ha convertido en la punta de lanza para competir en el segmento de las realidades inmersivas.

Mitchell, que llevaba 7 años como empleado de la red social, anunció su partida este martes. El cofundador Palmer Luckey abandonó la empresa en 2017, y el otro socio, Brendan Iribe, hizo lo mismo a finales del año pasado.

El co-fundador de la empresa de tecnología de realidades inmersivas Oculus anunció su partida de la compañía de redes sociales el 13 de agosto de 2019. Foto: Tomada de @natemitchell

Con la partida de Mitchell, que ejercía como jefe de gestión de producto para realidad virtual, ninguno de los fundadores seguirá vinculado al proyecto que empezaron con una campaña online de micromecenazgo en 2012 en Irvine (California, EE.UU.).



En una publicación en Reddit, Mitchell no dio detalles de sus motivosy dijo que se dedicará los próximos meses a viajar, estar con su familia, y "recargarse". El ejecutivo calificó la noticia de su partida como "agridulce".



La renuncia de Iribe a finales de 2018 estuvo relacionado a desencuentros con la estrategia de futuro que Facebook ha pensado para Oculus. Tras la adquisición, la firma saltó a la fama por su casco de realidad virtual, Oculus Rift y luego el Oculus Go, cuyo uso principal son los juegos, aunque sus aplicaciones van más allá del entretenimiento.



Además de los múltiples escándalos de privacidad y el fuerte escrutinio que rodea la firma, la partida frecuente de ejecutivos, ex propietarios y fundadores de las compañías que ahora conforman la familia de aplicaciones de Facebook, impacta su imagen.



Al igual que en el caso de Oculus, todos los fundadores de Instagram y WhatsApp, dos de las adquisiciones más sonadas de la historia de Facebook, abandonaron también la empresa por desencuentros con las estrategias del gigante de redes sociales.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Efe