Las razones del éxito detrás de Clubhouse, la ‘app’ del momento

Una sala, un moderador, oradores y oyentes. El objetivo es solo uno: conversar, hablar de cualquier tema, únicamente por formato de audio. Hay espacio para todo, deportes, moda, medioambiente, ciencia o actualidad. El que decide es el usuario y, algo importante, todo es en tiempo real, nada queda guardado. Como en una charla del día a día, se dice lo que se quiere decir.



Esos parámetros se han convertido en la fórmula del éxito de Clubhouse, que en menos de un año se ha logrado perfilar como la próxima gran red social y se ha ido ganando la atención de un público cada vez más amplio.

Su crecimiento es vertiginoso. Desde que se lanzó, en marzo del año pasado en su versión beta hasta ahora, ha sumado más de 11 millones de descargas, según la plataforma especializada Sensor Tower. Es importante tener en cuenta que la aplicación solo se encuentra habilitada para iOS, el sistema operativo de los teléfonos inteligentes de Apple, y que para poder utilizarla se necesita una invitación.



La historia de la plataforma comenzó en 2011, cuando el empresario Paul Davison y el ingeniero Rohan Seth se conocieron. Tenían algo en común, les llamaban la atención los productos tecnológicos sociales. Pero solo en 2019, cuando se volvieron a encontrar por el proyecto que estaba realizando uno de ellos, se propusieron finalmente trabajar juntos.



“Nuestro objetivo era crear una experiencia social que se sintiera más humana, donde en lugar de publicar pudieras reunirte con otras personas y hablar. Nuestra estrella del norte fue crear algo en lo que pudieras cerrar la aplicación al final de la sesión sintiéndote mejor que cuando la abriste, porque habías profundizado tus amistades, conocido gente nueva y aprendido”, señalan Davison y Seth en el blog de la aplicación.



El modelo

A diferencia de las otras redes sociales, Clubhouse no es una plataforma muy gráfica. Se centra en el audio y las salas a las que el usuario puede entrar para escuchar una conversación.



Se manejan diferentes roles para participar. El moderador se encarga de llevar la línea del diálogo y presentar a los oradores, que en este espacio digital son quienes cuentan con el permiso directo para hablar y hacer comentarios. Allí también están los oyentes, que permanecen en silencio pero cuentan con la opción de levantar la mano con el objetivo de pasar al rol de orador. Será el moderador quien decida si le otorga esta posibilidad.



Las salas, que son los espacios de reunión de la aplicación, pueden convertirse en un evento que albergue hasta 5.000 personas al tiempo. También pueden ser un espacio más íntimo, como una pequeña reunión de amigos, con solo un par de participantes.



Una de las características que tiene la plataforma, y por la que se ha ganado la curiosidad del público, es el hecho de que si bien la persona puede acceder a la app desde la tienda de Apple, no la podrá usar hasta que uno de los usuarios que ya están adentro le envíe una invitación, que es limitada. Cada persona cuenta solo con dos pases para que sus contactos ingresen y puedan participar, pero si quiere más tiquetes de acceso, necesitará crear más salas. La otra opción es ingresar a una lista de espera.

“Este tipo de estrategia genera expectativa, aunque ya otras plataformas digitales lo han implementado, como fue el caso de Gmail. Funciona porque la gente quiere estar en espacios que son exclusivos. Además, les permite a los desarrolladores ir probando el código de la plataforma con una audiencia grande pero controlada”, señala Carolina Botero, analista digital y directora de la Fundación Karisma.



Nada queda almacenado, pues es una experiencia que se asemeja al formato de la radio tradicional y busca principalmente simular los espacios de conversación de la vida real y su instantaneidad.



Audio, en la mira de todos

En los últimos años, los productos digitales han incorporado de diversas maneras dentro de sus plataformas formatos de audio y video, satisfaciendo así a una audiencia cada vez más interesada en explorar modelos nuevos de entretenimiento.



Clubhouse le apostó al audio, que desde hace un tiempo se ha popularizado con los mensajes de voz en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o contenidos como pódcast. Según un informe de 2020 de la firma Deloitte, estos últimos registran crecimientos anuales superiores al 25 por ciento, con más de mil millones de oyentes en todo el mundo.



Pero no es la única red social que ha puesto sus ojos en ese formato para ofrecerles a sus usuarios este tipo de opciones. En diciembre pasado, Twitter lanzó ‘Spaces’, una función que les permite a las personas compartir mensajes de voz entre varias cuentas, dando la oportunidad de tener conversaciones hasta con 10 usuarios de forma simultánea. Se diferencia porque allí los mensajes sí quedan almacenados para escucharlos en otros momentos.



Es muy posible que otras aplicaciones empiecen a explorar dentro de sus opciones el formato que ya ofrece Clubhouse, indica Botero. “Ya es una práctica frecuente que lo que funciona en una red social se copie por las otras, y no me sorprendería que lo hicieran”, detalla.

Clubhouse es una red social orientada exclusivamente al audio. Foto: Odd ANDERSEN. AFP

Un impulso famoso

Uno de los repuntes más altos que ha tenido la plataforma sucedió cuando el empresario tecnológico y segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, anunció en su cuenta de Twitter que iba a estar conversando en la aplicación.



Eso hizo, incluso, que las acciones de una empresa homónima de Clubhouse que no tiene nada que ver con la plataforma se dispararan en más de un 45 por ciento en la bolsa.



A Musk se le han sumado el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y el de Microsoft, Bill Gates; mandatarios internacionales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y figuras del entretenimiento como Oprah Winfrey. Aun cuando no genera ingresos actualmente, lo anterior llevó a que la firma esté valorada en más de mil millones de dólares, según estimó el diario británico Financial Times.



“Como estrategia de marketing les ha funcionado que muchas estrellas e influencers de diferentes campos la hayan empezado a utilizar. Esto aporta además al concepto de exclusividad que tienen ahora”, precisa Botero.



El desempeño que ha tenido la aplicación en menos de un año en el mercado pareciera mostrar que Clubhouse no es solo un éxito de temporada, sino que le llega como anillo al dedo a una audiencia que busca espacios digitales que simulen la vida real.

