Como en gran parte de las actividades cotidianas del ser humano, las apps para conseguir citas, pareja o para buscar el amor se han convertido en una de las herramientas digitales más populares.



Para tener una idea de su uso masivo, se estima que Tinder, una de las plataformas de citas más usadas en el mundo, cuenta con 57 millones de usuarios registrados y más de la mitad de los miembros son de la llamada generación Z (jóvenes adultos de 18 a 25 años), según datos de la propia empresa.



(Lea también: Las mejores 'apps' de citas para encontrar el amor en 2023)

No hay duda de que para la generación actual e incluso personas de otras edades, las apps de citas son una gran alternativa para conocer personas. Pero, como con todas las herramientas digitales, se debe tener cuidado a la hora de usarlas y hacerlo de manera prudente y correcta, para tener una experiencia más segura.

Las opciones cuando se trata de encontrar el “amor” son varias. Existen personas de todas clases y perfiles para todos los gustos. Pero en cualquiera de los casos es importante activar los controles de seguridad, pues en este tipo de plataformas usted compartirá mucha información personal que debe proteger.

Para que esté más tranquilo le entregamos algunas de las recomendaciones de la compañía de software especializada en ciberseguridad Eset, para usar apps como Tinder, Badoo, Bumble, Happn o Grindr.

Antes de iniciar, un consejo que aplica en todos los casos es mantener las conversaciones dentro de la aplicación, lo que lo hará menos vulnerable a las estafas, además de hacer mucho más fácil denunciar a los abusadores.

Tinder

La firma Eset señala que Tinder requiere solo una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para registrarse, lo que hace más difícil para los estafadores crear múltiples cuentas falsas y perfiles de bots. No obstante, los consejos a seguir son:

- Verifique el perfil. Las marcas de verificación azules se obtienen después de enviar un video-selfi a Tinder. La inteligencia artificial que utiliza la aplicación comparará ese video con las fotos del perfil y confirmará la identidad.



- Gestione su visibilidad. Deshabilite la opción ‘Mostrar en Tinder’ si desea tomar un descanso, así solo pueden ver su perfil los que hayan sido elegidos previamente.



- Bloquee contactos no deseados. Puede evitar ser visto por las personas que conoce ingresando su dirección de correo electrónico o número de teléfono en el menú ‘Bloquear contactos’.



- Utilice el Centro de seguridad. Tinder comparte mucho material sobre cómo mantenerse seguro en línea y en la vida real, además de cómo denunciar una estafa, tómese el tiempo para revisar ese contenido.



(Le puede interesar: Tinder añade verificación con video que busca evitar a los estafadores)

Bumble

En este caso solo las mujeres pueden iniciar una conversación, aunque aquellos que buscan hacer match con personas del mismo sexo también pueden usar Bumble. Los consejos son:

- Hacer llamadas de audio y video para verificar la identidad y reducir posibilidades de engaño.



- Pausar. Si desea tomar un descanso, pero no eliminar la cuenta, puede optar por ocultar temporalmente el perfil.



- Use la opción de incógnito para ser visible solo por perfiles que ‘deslizó hacia la derecha’.



- Utilice el Centro de Seguridad y Bienestar para acceder a recursos enfocados en la salud física y mental, incluida una guía para evitar el “comportamiento dañino” con consejos sobre cómo denunciar a un abusador o detectar y recuperarse de engaños como el catfishing.

Grindr

Centrado en citas entre personas del mismo sexo, principalmente hombres, muestra usuarios cercanos. Algunas recomendaciones:

- Cambie la visibilidad. Los demás pueden ubicarlo sin mostrar con precisión qué tan lejos está.



- No aparecer en todo el mundo. La función ‘Explorar’ permite a usuarios buscar personas en otros países, pero se puede deshabilitar.



- Deshabilite la opción ‘Vistas’. Puede verificar todos los perfiles sin aparecer en la lista de personas que los visitaron. Tampoco se podrá ver quién visitó el propio.



- Limite la geolocalización. En el menú ‘Preferencias de consentimiento’ se puede deshabilitar, en especial la “geolocalización precisa” y los “datos sin conexión”, ya que permiten a terceros inferir información, incluidos encuentros entre usuarios específicos.



- Cuidado con lo que comparte. Es preferible enviar imágenes que caduquen.



(Lea además: Las 'apps' de citas más raras y exclusivas en las que podría encontrar el amor)

Badoo

Badoo muestra personas cercanas y permite habilitar una función llamada ‘Encuentros’ que notifica de los transeúntes con la misma función activada. Para usarlo de manera más segura, Eset recomienda:

- Deshabilite la opción ‘Encuentros’. Esta función está activada de forma predeterminada, pero puede desactivarla si no está interesado.



- No permita búsquedas públicas. Para que un perfil no aparezca en los motores de búsqueda desactive la opción ‘Búsqueda pública’.



- Navegue en privado. Badoo Premium permite ver perfiles sin notificarles que los ha visitado. Es posible que se obtenga menos visibilidad, pero se obtendrá más control sobre quién se pone en contacto.



- Verifique el perfil. Badoo solicitará una foto selfi para compararla con las fotos de perfil y asegurarse de que las personas detrás de los perfiles sean reales.



-Limite quién envía mensajes de texto. Se puede limitar solo a usuarios verificados.



- No participe en conversaciones innecesarias. Si alguien le envía un mensaje y no está interesado, es preferible finalizar el chat.



- Haga una llamada. También se pueden utilizar videollamadas para verificar la identidad de alguien.

Happn

Esta app se basa siempre en la geolocalización y le mostrará a las personas con las que se ha cruzado. Si ambos se sienten atraídos, Happn lo llama crush. Para usarla de manera más segura siga estos pasos:

- Maneje la geolocalización con cautela. Si acepta compartir su ubicación de forma permanente, recuerde apagar esta opción en momentos específicos en los que esto pueda exponerlo a un peligro.



- Administre cuándo compartir los “lugares de cruce”. Puede desactivar Happn en ciertos momentos del día, como cuando esté en la oficina.



- Certificar la cuenta. Esta es una característica básica que se puede hacer con un videoselfi que se usa para comparar con las fotos de perfil.



- Más controles de privacidad. Incluso si desactiva la opción ‘compartir mis lugares de cruce’, la distancia aún muestra a otros usuarios a través de la función de “descubrimiento”, en la que aparecen las personas en la misma área, pero también puede ocultar este dato haciendo clic en ‘Más controles de privacidad’.

ARIADNA CRUZ

EL UNIVERSAL (MÉXICO) - TECHBIT

En Twitter: @El_Universal_Mx