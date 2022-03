De acuerdo con ESET, compañía de ciberseguridad, los delincuentes monitorean los comentarios hechos en los perfiles de entidades financieras o empresas verificadas de Instagram, esperando que un usuario haga un comentario o etiquete a un banco para pedir ayuda.



Luego las personas que hacen los comentarios son contactados a través de mensajes directos haciéndose pasar por un representante de atención al cliente y el fin es obtener información personal de la víctima o el acceso a su cuenta bancaria y extraer sus fondos.

De hecho la compañía expuso un caso similar y reciente del modo en que los estafadores están utilizando perfiles falsos para lograr su meta.



A una persona que estaba por irse de vacaciones, intentaron engañarla y obtener sus claves de acceso a su cuenta bancaria, pues un día antes de viajar recibió un correo legítimo de la aerolínea, con la notificación de que el vuelo había sido reprogramado.



La persona decidió contactarse a través de un comentario en una publicación de la cuenta oficial en Instagram para tratar de resolver algunas dudas, por una herramienta de scraping, que permite monitorear comentarios y actividad de un perfil seleccionado, los estafadores encontraron a la persona y le enviaron un mensaje directo desde un perfil falso, pidiendo un número de WhatsApp para comunicarse.



El perfil era no verificado y con un contacto por WhatsApp Business, le señalaron que la aerolínea se haría cargo de los gastos por la noche que perdería y que depositarían en su cuenta el dinero, pero en lugar de pedirle el número de cuenta, le solicitaron el número de documento y le hicieron la pregunta de seguridad para tener acceso a su cuenta bancaria.



La víctima se dio cuenta lo que había pasado y se comunicó inmediatamente con su banco para bloquear los accesos.



La recomendación de seguridad, es que las personas no dejen expuestas sus preocupaciones en comentarios públicos y en caso de que sean contactados por perfiles, tener claro si se trata de usuarios verificados, además de sospechar si hay pocas publicaciones o faltas de ortografía y no dar información privada.

