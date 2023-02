ChatGPT es uno de los sistemas de chat con inteligencia artificial (IA) más capaces que se han desarrollado, pues está diseñado para generar texto a través de un proceso de aprendizaje automático basado en un gran conjunto de datos.



Es capaz de sostener una conversación fluida y, por tanto, se le pueden hacer consultas o solicitar consejos.

Puede incluso cometer errores, porque es un modelo de inteligencia artificial, y está basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT-3, que ha desarrollado la empresa OpenAI.



Ahora, ya que se ha convertido en tendencia, las personas lo están utilizando para preguntar sobre diferentes temas y teniendo en cuenta que el 14 de febrero es una fecha importante para los enamorados, desde EL TIEMPO le preguntamos por consejos para conquistar a esa persona especial.



Más noticias: Por primera vez en Colombia se admite una audiencia a través del metaverso



Esto fue lo que respondió la inteligencia artificial:



"- Sé tú mismo: Lo más importante es ser auténtico y honesto contigo mismo y con tu Crush. No trates de ser alguien que no eres solo para impresionar a tu Crush.



- Presta atención a los detalles: Demuestra interés en tu Crush prestando atención a los detalles. Escucha con atención y hazle preguntas sobre su vida, intereses y pasatiempos.



- Sé amable y cortés: La amabilidad y la cortesía siempre son atractivas. Trata a tu Crush con respeto y consideración, y haz pequeños gestos amables como abrirle la puerta o llevarle su café favorito.



- Hazle reír: El sentido del humor es una de las cualidades más atractivas que puedes tener. Intenta hacer reír a tu Crush con tus chistes o anécdotas divertidas.



- Muéstrate confiado: La confianza es atractiva, pero ten cuidado de no exagerar. No pretendas ser arrogante o presumido, sino que muéstrate seguro de ti mismo y de tus habilidades.



Lea además: MotelNow: la 'app' para celebrar San Valentín con una noche romántica



- Haz planes juntos: Invita a tu Crush a hacer algo divertido juntos, como ir al cine, a un concierto o a un parque de atracciones. Pasar tiempo juntos puede ayudar a fortalecer su relación.



- Sé paciente: El amor lleva tiempo, así que no te desanimes si no ves resultados inmediatos. Si tu Crush no parece estar interesado en un principio, sigue siendo amable y cortés y tal vez puedas ganarte su corazón con el tiempo.



- Recuerda que no hay garantía de que estas tácticas funcionen en cada situación, ya que cada persona es única y puede responder de manera diferente. Sin embargo, lo más importante es ser sincero y auténtico, y siempre tratar a tu Crush con respeto y consideración. ¡Buena suerte!"

Facebook Twitter Linkedin

Consejos dados por la IA Foto: OpenAI

Si usted le quiere preguntar algo, puede ir hasta este enlace, seleccionar el botón que dice 'Probar Chat GTP' y esto lo llevará a una nueva pestaña donde deberá iniciar sesión, su correo electrónico, su número de celular y nombre.



Puede optar por vincular su cuenta de Gmail para ir a un chat, en el que ya puede iniciar su conversación con la Inteligencia Artificial.

También puede leer: