Los celulares que no podrán usar YouTube a partir de septiembre

Hay dispositivos electrónicos que cada día pierden actualidad frente a las nuevas tecnologías que otros ostentan. Recientemente, Google anunció que algunos celulares Android serán menos útiles con las nuevas funciones que estarán disponibles en el sistema operativo a partir del 27 de septiembre de este año.

Los usuarios que posean dispositivos con Android 2.3.7 o inferior, no podrán iniciar sesión en su cuenta de Google, según informó la empresa a través de un comunicado.



Esto directamente implica que no puedan utilizar aplicaciones como Gmail, YouTube, Google Maps y Play Store, donde se descargan la mayoría de apps.



"Si inicia sesión en su dispositivo después del 27 de septiembre, es posible que obtenga errores de nombre de usuario o contraseña cuando intente utilizar productos y servicios de Google como Gmail, YouTube y Maps", explicó Zak Pollack, del equipo de soporte de Google.

Los equipos que poseen la versión 2.3.7 son aquellos que salieron al mercado en septiembre de 2011. Al cumplirse los 10 años de su lanzamiento, Google empieza a considerarlos sistemas muy antiguos para procesar sus servicios.



Por el momento, la empresa no explicó los motivos de su decisión.



Actualmente, solo un 0.2% de los dispositivos activos de Android son versiones inferiores a 4.0, según informó el portal de tecnología 'Xataka'.



No obstante, la cifra podría no ser tan baja teniendo en cuenta que la empresa cuenta con más de 3.000 millones de dispositivos activos.



En la actualidad, el 'software' de Google es usado en más de tres mil millones de dispositivos en el mundo, lo que representa el 72,9 % del total de artefactos, según cifras de Statcounter hasta abril de este año.



Junto a ello, la empresa lanzó la versión beta del Android 12 que es la última versión de su sistema operativo. Este está disponible solo para los dispositivos móviles más recientes con características de última tecnología.

