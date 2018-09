Subastarán una pintura hecha por una máquina

Un algoritmo capaz de recrear obras de arte a partir de miles de imágenes de referencia de artistas como Rembrandt aviva el debate sobre si el arte es o no exclusivamente humano.



Esta semana, una casa de subastaste de EE. UU. reveló que el cuadro “Baron of Belamy”, de una serie imaginada por empresarios franceses, será puesto en venta en Nueva York, EE. UU, el mes de octubre .

El imaginado “Baron of Belamy” es un intento de creación artística original realizada por el algoritmo Generative Adversarial Network (GAN), del colectivo francés Obvious, que estudió una base de datos alimentada por más de 15.000 retratos y pinturas existentes para crear su obra.



El equipo de franceses, compuesto por el ingeniero informático Hugo Caselles-Dupre y dos amigos de infancia Gauthier Vernier y Pierre Fautrel, considera que su trabajo es arte.



"Somos artistas con un tipo diferente de pincel. Nuestro pincel es un algoritmo desarrollado en una computadora ", dijo en entrevista con Reuters el ingeniero Caselles-Dupre.



El proceso conlleva varias fases. Inicialmente el sistema selecciona una gran cantidad de imágenes con características visuales comunes. El objetivo del colectivo sería que el algoritmo cree una nueva muestra artística que comparta algunas características con esas muestras.



Después, hay dos algoritmos que compiten entre sí en un tipo de juego. Un "generador" crea nuevas imágenes originales, tratando de engañar a un "discriminador", para que el sistema piense que las imágenes generadas son reales.



Después de definir la resolución, la imagen que resulta es impresa en un lienzo a través de un proceso de inyección de tinta. Después el cuadro es firmado con la fórmula matemática que muestra la relación entre el algoritmo generador y el discriminador.

El retrato de Edmond Belamy estará exhibido en la sala de subasta Christie's del 23 al 25 de octubre Foto: Tomada de http://www.obvious-art.com

Aunque el acabado borroso no impresiona a algunos expertos en el arte clásico y Rembrandt, la obra resultó siendo lo suficientemente buena como para que la Casa de Subastas Christie de EE. UU. pensara en ofrecerla por un valor inicial estimado de entre 7.000 y 10.000 dólares.



Según un publicación de la casa de subastas, la sala se convertiría en la primera en ofrecer un trabajo artístico creado por un algoritmo, "como parte de un diálogo en curso sobre el arte y la inteligencia artificial".



Para Pierre Fautrel, otro de los creadores, "lo visual no es lo único que comprende el retrato final". En su concepto todo el proceso para llegar a ese resultado visual también es importante,"incluso más que el producto final", dijo, admitiendo que las imágenes de GAN, impresas en lienzo, que luego son enmarcadas, lucen borrosas.



"Creo que es lógico el hecho de que todavía no sea perfecto porque es una tecnología muy nueva, y para obtener muy buenos resultados, necesitamos un poder de cálculo significativo, que por ahora no tenemos en este pequeño apartamento", aclaró.



En abril, los empresarios franceses vendieron la obra 'Le Comte de Belamy' por un valor cercano a los 10.000 euros al coleccionista parisino Nicolas Laugero-Lasserre.



En ese momento, el coleccionista dijo: "Lo que fue sorprendente fue que no sabían nada sobre el arte, nada en absoluto",. "Al principio, los tomé por personas locas. Finalmente, ¿están locos, son genios? Ya lo veremos,"



Algunos artistas opinan que una máquina no puede crear verdadero arte.



"Si no hubiera enojo por parte de Picasso, la 'Guernica' nunca habría existido. Si Modigliani no estuviera enamorado de sus modelos, sus desnudos serían aburridos y poco interesantes ", opinó el pintor Robert Prestigiacomo.



"Siempre hay un sentimiento detrás de una pintura, siempre, ya sea enojo, anhelo, deseo. Y la inteligencia artificial es ... bueno, tienes la palabra 'artificial' en ella", agregó.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.