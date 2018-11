YouTube competirá con Spotify y con Netflix en Colombia

Nuevos servicios de YouTube, el segundo mayor buscador del mundo, llegan a Colombia a partir de este martes. Las aplicaciones YouTube Music y YouTube Premium esperan conquistar el mercado nacional y competir con servicios de suscripción mensual como Spotify y Netflix con nuevas funcionalidades y experiencias más personalizadas.



Google pretende usar lo que mejor sabe hacer para ganar la partida: los servicios contarán con el algoritmo del buscador integrado, con lo que se espera sean mucho más predictivos que sus adversarios.

YouTube Premium: sin anuncios y con contenidos originales

¿Qué cambiará? La experiencia actual de YouTube gratuito continuará funcionando con normalidad y el algoritmo de recomendaciones basando en inteligencia artificial se mantiene. La primera diferencia es que el aspecto de las nuevas aplicaciones, que se modifica y se asemeja un poco a la de los principales competidores de contenidos por demanda.



Por su parte, YouTube Premium permitirá, por fin, eliminar los anuncios de su vida. Además, los usuarios de modalidad paga podrán continuar viendo y escuchando sus contenidos en segundo plano. Eso significa que abrir otras aplicaciones y continuar oyendo la música sin que se detenga o tendrá una ventana reducida con la imagen del video para ubicarla en la pantalla, mientras hace otras actividades.



El servicio, que está disponible en 22 países y se lanza en simultáneo con Colombia en Perú y Chile, ofrecerá un catálogo de ‘originals’, películas y series originales de la compañía que llegarán con subtítulos y algunas con audio en español.



Por 17.900 pesos mensuales, los usuarios accederán a una suscripción individual (que incluirá también el plan de YouTube Music) y por una suscripción de 26.900 pesos, bajo el plan familiar, podrán elegir a 5 personas para compartir el servicio. Esta segunda modalidad, según Google, no tendrá restricción de ip o ubicación geográfica. Es decir, si quiere compartirlo con sus amigos, es su decisión.



La modalidad Premium estará integrada a la aplicación de YouTube, por lo que no requerirá descargar otro servicio (algo que YouTube Music si requiere). Las búsquedas mostrarán el mismo contenido a usuarios gratuitos y pagos pero en caso de que no se tenga la suscripción, al encontrar contenidos exclusivos el usuario podrán optar, si así lo desea, por comprar capítulos de forma individual.

YouTube Music: Listas personalizas, música y videos en el mismo lugar

La otra gran apuesta es Youtube Music, un servicio que se dedicará a brindar experiencias musicales, tanto en video como en audio, ofreciendo tendencias, listas de reproducción y recomendaciones personales.



Además de eliminar los anuncios, la aplicación, que puede adquirirse de forma independiente a partir de 14.900 pesos, ofrecerá listas de música sin conexión y listas de reproducción seleccionadas por curadores locales de alto nivel que han creado más de 7.000 playlists diferentes.



Dentro de las ventajas está la integración con el buscador, por ejemplo, si usted escribe ‘rus bah’, el sistema podría encontrar la pista de Bad de Michael Jackson aún si usted escribió mal el nombre de una canción.



También entenderá el contexto de la búsqueda. En ese caso, si olvidó el nombre de la canción, pero recuerda el de la cantante y tal vez algún escenario del video podrá encontrar el video. Otro ejemplo es que si usted está viendo un video y el teléfono pasa de conexión WiFi a datos, la aplicación pasará automáticamente a modo audio para evitar consumir su plan. La promesa es brindar experiencias musicales más personalizadas y también permitirá búsquedas por voz.

El mercado colombiano

En entrevista con EL TIEMPO, directora musical para YouTube Music en Latinoamérica aseguró que hay planes para que el servicio llegue a más ciudades latinoamericanas en el transcurso de 2019. Para Jiménez, el potencial musical de Latinoamérica es “vibrante” y YouTube quiere ser un aliado para la internacionalización y comercialización de esos contenidos.

¿Cómo ve el mercado colombiano?

El consumo de música en YouTube en Colombia es uno de los más grandes en el mundo. Esa es una de las razones por las que queríamos estar aquí. Pero también por la cantidad de talentos musicales que surgen de aquí. Me encanta Colombia, amo Medellín, Cartagena, Bogotá y Cali porque son ciudades muy musicales y vibrantes.



Colombia también es un centro de exportación de contenido a otros países. El Caribe y Colombia logran distribuir el contenido hacia EE. UU. y Europa. Estamos felices de que llegue la era de música de YouTube a Latinoamérica. El consumo de música es alto y reporta crecimientos año a año.

¿Cómo enseñar a los usuarios a valorar un contenido que antes percibían gratuito?

Las nuevas características que ofrecemos entregan una experiencia personalizada para los usuarios gracias a todos los años de conocimiento que tenemos sobre él y el tiempo que ha utilizado YouTube. Los algoritmos están entrenados para ello. Las playlist son muy fuertes y los lanzamientos también se basarán en el histórico de cada uno. Así cada recomendación será diferente a la que reciban mis amigos o familiares. La personalización es algo que quieren los usuarios.

¿Piensan crear alianzas con el contenido local?

Tenemos planes para el año que viene aunque no podemos dar mayores detalles. Siempre que llegamos a un país tratamos de acercarnos a los actores locales, artistas, productores, disqueras y creadores independientes para trabajar con ellos. Todo depende del trabajo con los partners y depende del mercado.

¿Cómo YouTube Music y Premium competirán con Spotify y Netflix, cuál es la estrategia?

Después de que Google adquirió YouTube, los valores de la compañía se fusionaron, funcionamos igual que ellos. Ponemos a los usuarios primero y todo lo que hacemos contempla a los usuarios como su centro. Siempre pensamos en los usuarios en vez de pensar en los competidores. Sin embargo, creemos que la competencia es buena para todos. Más competidores, más opciones. Es algo bueno para los usuarios, para los artistas y para el mercado digital.

