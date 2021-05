Cambio de políticas en WhatsApp: ¿qué ha cambiado desde el 15 de mayo?

Ya se comienzan a ver los efectos de la actualización de las condiciones de servicio y las políticas de privacidad de WhatsApp. Los ajustes normativos de la app de mensajería más importante entraron en vigor el 15 de mayo.



En su página web oficial, WhatsApp ya anunció un par de características nuevas en la plataforma. Lo primero que aclaran es que "la privacidad y seguridad de sus mensajes personales no cambiaron. Están cifrados de extremo a extremo y ni WhatsApp ni Facebook pueden leerlos. Nunca cambiaremos ni debilitaremos esa barrera de seguridad".



Pero, ¿qué ha cambiado? WhatsApp está estrenando tres características opcionales. "Estamos trabajando para ofrecer más apoyo a las 175 millones de personas que intercambian mensajes con una cuenta de empresa todos los día".



- Servicio al cliente: ahora hay facilidades para aquellos que chatean con empresas que utilizan algunos productos para negocios de Facebook. "Para responder a clientes, algunos negocios necesitan servicios seguros de alojamiento que Facebook planea ofrecer. Cuando un negocio use estos servicios, pondremos la etiqueta en el chat para que sea decisión del usuario si intercambia mensajes o no con esa cuenta".



- Descubriendo un negocio: si se topa con una publicidad en Facebook o Instagram y le interesa el producto o servicio que están ofreciendo, a partir de ahora, con un solo botón, podrá escribir al WhatsApp de la empresa. Esta información puede usarse para "personalizar los 'ads' que usted ve en Facebook".



- Experiencias de compra: algunas empresas ya tienen habilitadas sus Tiendas en WhatsApp. Esto le permite a un comercio mostrar su catálogo de productos (que ya tenían en Facebook o Instagram) y vender directamente en WhatsApp. Si usted decida interactuar con las Tiendas, la app le informará cómo están usando sus datos y cómo los comparten con Facebook.



