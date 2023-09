Bumble es una plataforma de citas que se utiliza no solo para aquellas personas que buscan pareja, sino también, para los que quieren hacer amigos, o encontrar un nuevo mentor profesional.

¿Qué diferencia a Bumble de las demás aplicaciones de citas?

Su lema, make the first move, (dar el primer paso) le permite principalmente a la mujer a que sea ella la que determine con quién quiere salir, cómo quiere que sea su cita y cómo proponer las condiciones; todo para que se sienta segura y libre a la hora de salir con alguien.



Pero, ¿cómo logra la plataforma que haya vigilancia y control de ciberacoso cuando se usa Bumble? EL TIEMPO estuvo en una conferencia en la oficina de dicha plataforma en Austin, Texas y conoció las diferentes estrategias utilizadas para este objetivo.

EL TIEMPO estuvo en una conferencia en la oficina de dicha plataforma en Austin, Texas. Foto: EL TIEMPO

Javier Tuirán, director de comunicaciones en América Latina de Bumble, explicó que la aplicación fue creada desde los principios de amabilidad, estabilidad, respeto y equidad. Para que se cumplan esas cualidades, el grupo especial de seguridad digital de esta empresa ha implementado lo siguiente:



1. Un detector privado que permite, a través de Inteligencia Artificial, detectar cuando una foto en desnudo es enviada sin consentimiento de la otra persona. En ese momento, la aplicación automáticamente la coloca guerra del foco, de tal manera que los usuarios no la vean si no la solicitaron.



2. Otro elemento muy importante es la verificación de fotografías: ¿cómo saber si la persona con la que está hablando es real? Bumble le da la opción de dar click para solicitar rectificación de perfil con un equipo avanzado en tecnología artificial. Así sabrá si está hablando con la persona de la foto o no.



3. Bloquear y reportar: si el lenguaje o la forma de ser de la persona no le mostró confianza y le hizo sentir incomodidad, el usuario utiliza esta opción y le comunica directamente a la plataforma para que ellos procedan a revisar el caso y se tomen acciones en el asunto.



¿Qué tan seguras se sienten las mujeres a la hora de usar una aplicación de citas?

Un estudio, encargado por Bumble y realizado por Ipsos, la firma global de investigación de mercados, reveló que el ciberacoso, en algunas de sus formas más comunes: bodyshaming, acoso sexual e insultos en línea, doxing, porno de venganza y cyberflashing; es percibido como un problema grave por un número significativo de los encuestados en Colombia, y que podría estar sucediendo mucho más a menudo de lo que la gente piensa, según indicaron en la conferencia.



Casi 1 de cada 2 encuestados afirma haber experimentado ciberacoso o conocer a alguien que lo haya vivido. Sin embargo, al analizar por grupos de edad, hay diferencias importantes. Mientras que el 45% de la Generación Z encuestada afirmó haber vivido acoso en línea o conocer a alguien que ha sido acosada(o), sólo el 34% de los encuestados de Generación X estuvo de acuerdo con dicha afirmación.

en Colombia, el 92 % de las mujeres consideran que el acoso cibernético ocurre con más frecuencia. Foto: Karol Rodríguez, EL TIEMPO

Por ejemplo, en Colombia, el 92 % de las mujeres consideran que el acoso cibernético ocurre con más frecuencia en el género femenino que en el masculino. Por lo que el ciberacoso o acoso cibernético se percibe como un problema que afecta principalmente a las mujeres (97%) y a los miembros de la comunidad LGBTQIA+ (82%) según los encuestados.

Las mujeres estamos lejos de sentirnos seguras y protegidas en los espacios digitales FACEBOOK

TWITTER

"Cada vez pasamos más tiempo de nuestras vidas en línea. Sin embargo, las mujeres estamos lejos de sentirnos seguras y protegidas en los espacios digitales. El ciberacoso es una forma implacable y cotidiana de violencia que hace que quienes lo experimentan, predominantemente mujeres, se sienten angustiadas, abusadas y vulnerables en línea", afirmó Payton Iheme, Vicepresidenta Global de Políticas de Bumble.



Ahora bien, si el problema es la poca confianza y seguridad a la hora de querer conseguir una cita por medio de una app de citas, ¿cómo se puede crear un perfil que sea llamativo, cómodo y confiable para los demás usuarios?

Marcela Millan, gerente senior para Bamble en mercados de Norteamérica dio los siguientes tips para vivir una mejor experiencia en la aplicación de citas, teniendo en cuenta la comodidad no solo de las mujeres sino de todos los y las que hagan parte de la comunidad.

Recientemente, Bumble anunció cuatro nuevas funciones:

● Best Bees: aprovecha el aprendizaje automático basado en las preferencias y matches anteriores para presentar diariamente una curación de cuatro

En 2022 llegaron a Colombia dos plataformas que han revolucionado el mercado: Bumble e Inner Circle. Foto: IStock

● Best photo: Best Photo actúa como un reorganizador inteligente de fotos y recomienda automáticamente la imagen que ha sido más popular en un perfil, multiplicando las posibilidades de lograr mejores conexiones.



● Cumplidos: una función de mensaje previo al match que ayuda a las personas en Bumble a ser aún más intencionales al iniciar conversaciones de manera amable y positiva.



● Revisa antes de enviar: esta notificación ayuda a crear una experiencia más amable en Bumble al momento de enviar un Cumplido. Bumble utiliza la automatización para detectar lenguaje potencialmente tóxico y si lo hace, se le pide al creador del Cumplido revisar su mensaje dándole la oportunidad de editarlo antes de enviarlo.

Aplicación de citas Bumble, con sede en Austin, Texas, creó un lugar presencial para atender a sus usuarios. Foto: Tomada de Google Play

¿Cómo mostrarse en Bumble para una cita?

-La idea de Bumble es mostrarse como es, sin tapujos ni obstáculos.



-La clave es colocar una foto que muestre su rostro completo para que no exista desconfianza.



-En su perfil es clave describirse con sus pasiones, hobbies y actividades favoritas, es decir, si es apasionado (a) por las mascotas, música favorita, libros favoritos, etc.



-Y por último pero lo más importante es ser usted mismo (a), mostrarse como la persona que es y como la persona que le gustaría que vieran.





KAROL RODRÍGUEZ

EL TIEMPO