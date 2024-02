Billeteras virtuales en WhatsApp: el caso de TPaga

El uso de billeteras virtuales en Colombia ha logrado un amplio nivel de masificación. Según datos de Kushki, durante el 2023 ocho de cada 10 colombianos cuentan con una app de pagos digitales, entre las que se encuentran principalmente marcas como Nequi, Daviplata o Dale.



Sin embargo, en ese mercado existe aún mucho campo de crecimiento y oportunidades, especialmente en un amplio porcentaje de la población que no se encuentra bancarizada o que tiene limitaciones técnicas (tipo de celular, por ejemplo) para instalar y soportar una app de billetera virtual.



Pensando en ello es que TPaga, una de las plataformas transaccionales de mayor proyección en Colombia y varios países de Latinoamérica, ha decidido anunciar un servicio integrado a WhatsApp, el cual llevaría toda la potencialidad financiera que ofrece su plataforma hacia la app más popular y de mayor uso.



Según Andrés Gutiérrez, CEO y fundador de TPaga, “en Asia muchos servicios transaccionales se dan a través de plataformas de mensajería”. Gracias al trabajo con un banco en Guatemala, en el que eligieron que TPaga fuera la plataforma detrás de un nuevo servicio de bancarización y pagos para campesinos cafeteros en la ciudad de Antigua, encontraron dicha oportunidad.

El ‘boom’ de las billeteras virtuales

En la actualidad, TPaga es una plataforma financiera que ofrece varios servicios a sus usuarios: abrir una cuenta bancaria, pagar facturas, transferir dinero en Colombia y hacia otros países, comprar un seguro (tiene alianzas con varias aseguradoras), pedir un crédito e invertir dinero en un fondo colectivo.



“El 2003 fue el año del crecimiento para nosotros. Pasamos de 250.000 a un millón de transacciones al mes con 3,5 millones de usuarios entre TPaga y las billeteras ‘marca blanca’”, comenta Gutiérrez, en referencia a apps financieras que contratan a TPaga, pero de cara al cliente tienen su marca bancaria.



En ese camino, las billeteras virtuales han comenzado a transitar por la vía de convertirse en ‘super apps’, concepto que define a aquellas aplicaciones que nacieron con un único servicio, pero que comienzan a integrar otros hasta convertirse en una suerte de ‘navaja suiza’ con varias funcionalidades y herramientas.



“Creo que el consumidor está saturado de aplicaciones y lograr que descargue una nueva no es tan fácil como hace tres o cuatro años. Por eso es la evolución de algunas hacia ‘super apps’. Hoy es más factible que una app lance nuevos servicios que lanzar apps individuales”, explica Andrés Gutiérrez.



Por ello es que WhatsApp, una app que usan 9 de cada 10 colombianos, con 350 millones de usuarios en toda Latinoamérica, se convierte en una plataforma ideal para inyectarle el potencial financiero y transaccional con una billetera como TPaga.



WhatsApp transaccional

Según Andrés Gutiérrez, WhatsApp tiene todo el potencial para ayudar a una persona a hacer transacciones como compras y transferencias: “Toda la oferta de TPaga estará en WhatsApp. Algunas tareas serán más sencillas, como transferir dinero a un contacto de WhatsApp a través de los recursos en la billetera. Renovar un Soat, por ejemplo, es una experiencia que vía chat y en pocos clics se logra fácilmente”, explica.



¿Reemplazarán las billeteras a los bancos y sus apps? El CEO de TPaga no lo cree: “Se van a complementar a la larga, como pasó con los pagos con código QR, que no reemplazaron a las tarjetas. Habrá mercado, comercios y personas que prefieran uno u otro. Lo que sí veo es que convertir a WhatsApp en una plataforma bancaria sí ayudará a un segmento de la población desatendido y no bancarizado”, explicó.



¿Cómo usar TPaga con WhatsApp?

Durante algunas semanas, la funcionalidad de usar TPaga con WhatsApp estará restringida a pocos usuarios.



TPaga se puede recargar en puntos Efecty o de manera electrónica con cualquier banco vía PSE.



Se irán agregando semanalmente de a 100.000 usuarios a la funcionalidad de WhatsApp. Ya hay 25.000 usuarios haciendo transferencias vía WhatsApp con TPaga, por ejemplo.



Una transacción con TPaga en WhatsApp funciona como chatear con un contacto, que en realidad es un bot, que va guiando paso a paso a la persona para que logre transferir dinero, comprar un seguro o pagar un bien o servicio, de manera natural y sencilla.



