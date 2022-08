Instagram está probando una nueva función llamada Candid Challenges, que se parece a una de las funciones de BeReal, una aplicación para compartir fotos popular entre la generación Z.



La idea es que a una hora diferente el usuario deba tomar una foto de su entorno, tras la notificación, la cámara de Instagram también se abrirá con disparadores orientados hacia adelante y hacia atrás, y les dará a los usuarios una ventana de dos minutos para tomar una foto.



Entonces el contenido será compartido a través de los desafíos aparecerá en Historias.

Eso suena muy familiar, porque la funcionalidad suena casi idéntica a como funciona BeReal, una aplicación para selfies que se ha dado a conocer como una alternativa más sincera y auténtica a las principales plataformas de redes sociales.



La aplicación, que se lanzó originalmente en 2019 y que está ganando popularidad por los cambios que ha implementado Instagram dándole mayor prioridad a los vídeos y no a las fotos, también solicita a los usuarios que tomen una foto con las cámaras frontal y trasera de su teléfono en un momento aleatorio todos los días.



Las indicaciones diarias también caducan después de dos minutos, luego de lo cual los usuarios pueden ver todas las fotos compartidas por sus amigos ese día.



Aún no se conoce si la función estaría para lanzar pronto en Instagram ni cuándo o sería su llegada a la app.



BeReal tiene muchos seguidores entre la generación Z y su popularidad ha aumentado en los últimos meses.



Lo cierto es que Mark Zuckerberg ha dicho que el futuro de Meta depende de apelar a los adultos jóvenes, que dedican cada vez más su tiempo a metaplataformas y aunque TikTok es el principal competidor, en el pasado Instagram ya ha incorporado ideas y de otros rivales.



Está en la primera posición en la App Store de Apple, por delante de Instagram (No. 8) y Facebook (No. 18).

