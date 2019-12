'Esta no será la única subasta': Ministra TIC

En el mes de uno de los hitos de la administración del Ministerio TIC de Sylvia Constaín, la jefa de cartera se prepara para evaluar las postulaciones a la primera subasta de espectro radio eléctrico en bandas bajas que se hace en el país después de más de 20 años.



En entrevista con EL TIEMPO, Constaín evaluó los momentos del 2019 y reveló los planes del gobierno para una futura subasta destinada a redes 5G. Según la funcionaria, antes de finalizar este año se dará apertura a una convocatoria para pruebas de espectro destinado a esta tecnología.

¿Cuál es su percepción de la actual subasta, cómo evalúa la participación hasta ahora?

Creo que es un reconocimiento a las políticas del presidente Iván Duque y a la ley de modernización del sector de las TIC.



A pesar de las dificultades del clima de inversión que se está viviendo, Colombia es un país pujante, con posibilidades de crecimiento muy interesantes. Con 20 millones de colombianos por conectar, hay también 20 millones de clientes y 20 millones de oportunidades nuevas para que los ciudadanos aprendan un segundo idioma o para que un emprendedor pueda comparar sus precios, en fin...



Esta es una noticia muy importante pues no solo reitera el interés de inversión por parte de quienes ya están en Colombia sino también el interés de nuevos actores que ven en el país un mercado importante.

¿Qué sigue de cara al 20 de diciembre?

Falta un proceso de revisión de documentación para asegurarnos de que los cuatro interesados cumplen con los requisitos. El 9 de diciembre saldrá la lista definitiva y después de eso arranca un proceso para mostrar la plataforma en la que se hará la subasta. La idea es que el día de la subasta, los habilitados tengan claro cómo se realiza y cómo se ven los resultados.



Esta subasta se centra en la conectividad, trabajaremos con 5.766 localidades. El 20 esperamos poder dar a Colombia una noticia importante y saber cuáles localidades se incluirán. Hay 10 millones de colombianos que se conectan al internet con 2 y 3G, así que el requerimiento de modernizar infraestructura a 4G es un salto en la calidad de la conectividad.



Entre más usemos el espectro, mejor. No hay peor espectro que el que no se usa, pero aunque quisiéramos asignar todo el espectro, el mercado tal vez no está preparado para absorberlo.



Tenemos un plan de asignación de espectro que va mucho más allá. Esta no es la última subasta que va a tener el país, aunque pasaron más de 20 años que no se subastaron bandas bajas. Tenemos que no únicamente dar pasitos para adelante sino dar grandes saltos.

También falta conocer las ubicaciones...

Los tres grupos de localidades reconocen que hay zonas de mayor necesidad. Esas localidades no son Bogotá, Medellín y Cali o grandes urbes. Hay lugares a los que es más difícil llegar que a otros, por lo tanto, entre más difícil sea llegar, más puntos dará en la subasta.



Esto refleja la prioridad que le da el Gobierno a llegar a esa Colombia que no está conectada. Las localidades se escogieron según las necesidades básicas insatisfechas y elementos sociales. La formas de igualar las condiciones y las oportunidades es llevándolas a quienes no las tienen. Nuestro interés es conectar y conectar bien, esa es la obsesión de este plan de gobierno.



La idea es conectar a la ciudadanía y llevarles programas para que empiecen a usar esas redes de forma positiva y cambiar vidas. Queremos conectar con un propósito, llevando educación, programas de telesalud o de programación para niños y niñas o programas de transformación digital para empresas.

¿Qué otras subastas tiene en mente?

Ya tenemos el plan de 5G, que en los próximos días abrirá convocatoria para las primera pruebas de esta tecnología. El proceso se abrirá este año para que en 2020 tengamos pruebas de 5G en país y podamos pensar en la asignación de 3.5GHz que vendrá probablemente a final del año entrante o en 2021.



Este es un sector que hace inversiones muy grandes, el compromiso tiene que ser muy grande, entonces tener cuatro operadores es robusto para el país, pero claramente en la medida que la tecnología evoluciona, el interés también va a evolucionar.



5G es una oportunidad de negocios muy grande, lo es para el operador, pero sobre todo, lo es para el sector privado y público por la cantidad de servicios nuevos antes no posiblemente pensados que puede traer al país. Servicios que inciden en salud, en educación, en nuestras vidas diarias. Temas que realmente generan cambios en la formas de vida de los colombianos

¿Cómo evalúa el 2019?

Fue un año en el que hicimos un cambio muy grande en términos de la legislación. Tener un nuevo marco legislativo para el sector es un aporte al futuro del país.

Claramente la asignación de espectro, que es algo que el sector había esperado desde hace mucho tiempo. Fuimos de los primeros países en limpiar la banda de 700MHz y vamos a ser uno de los últimos en asignarla. Tenemos que avanzar a saltos porque hay otros países que van más adelante.



Adicionalmente, entre otros programas, se destacan los centros de transformación digital de empresas o el proyecto de programación para 23.000 niños y niñas en escuelas públicas del país. El año entrante la meta es llegar y superar los 60.000. También el Conpes de transformación digital, que tiene un capítulo completo dedicado a inteligencia artificial, es una herramienta esencial con tareas para la transformación del sector público y privado.



Para Colombia este tema de transformación digital y de la cuarta revolución industrial tiene una promesa increíble. El talento está, la gente que quiere aprender y quiere saber. Creo que somos un país muy especial porque no únicamente tenemos el talento, sino que hay algo que usted no puede decretar y son las ganas de aprender. Los colombianos las tenemos y eso garantiza que el país no solo sea un participante en la cuarta revolución industrial sino un líder.

¿Cómo va el tema de gobierno en línea?

Colombia está montando su plataforma sobre X-Road, la que usó Estonia para su automatización de sus trámites. Pero más que un hardware y un software, la transformación digital es una forma de pensar y creo que para el Estado es muy interesante porque cambia completamente la ecuación: aquí el centro es el ciudadano. Pasar de mas de mil sitios para buscar un servicio a que usted autentique su identidad y la información llegue en tres clics. Este salto se va a dar y el año entrante los ciudadanos van a ver cambios.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@LinndaPC

