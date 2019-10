'Si nos amenazan, lucharemos': Audios filtrados del CEO de Facebook

Una serie de audios filtrados en los que se escucha a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, burlándose de la competencia o comentando la posibilidad de demandar al Gobierno si se concretan peticiones como la división de la compañía, han generado polémica en la prensa de EE. UU.

Los audios, que fueron originalmente grabados de una de las sesiones habituales de preguntas abiertas de los trabajadores de Facebook con el fundador de la empresa en el mes de julio, fueron publicados por el portal tecnológico The Verge, que asegura tiene en su poder dos horas de audio.

Las grabaciones fueron publicadas por la prensa en pequeños clips que resaltan frases específicas.En general, el tono de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, es desafiante.



Uno de los temas de mayor polémica es la actitud contestataria que asumiría el CEO de la red social ante una eventual llegada de la candidata presidencial y senadora demócrata Elizabeth Warren al poder, quien ha dicho en repetidas ocasiones que es hora de poner un mayor freno a los gigantes tecnológicos.



Zuckerberg se manifestó diciendo "Si ella (Warren) sale elegida, apuesto que tendremos un desafío legal y apuesto que lo ganaremos. ¿Esto apestaría para nosotros? Claro, no queremos tener que acudir a una demanda de grandes proporciones contra nuestro propio gobierno... pero como verán, al final del día, si alguien trata de amenazar algo tan existencial, iremos al ring de pelea y lucharemos".

Además de manifestar que la división de Facebook de Instagram y WhatsApp o la de Google y YouTube no resolverá la crisis, Zuckerberg se refirió en tono de burla a otros competidores.



"Por esto Twitter no puede lograr su trabajo tan bien como nosotros. Ellos enfrentan el mismo tipo de inconvenientes pero no pueden poner la inversión. Nuestra inversión en seguridad es más grande que todas las ganancias de esa compañía (risas)", se escucha en uno de los audios.

Lo más impactante de los audios podría ser la actitud poco diplomática de Zuckerberg frente al escrutinio creciente de diversos gobiernos del mundo.



Aunque públicamente el CEO de la empresa ha dicho que está presto a resolver dudas y apoyar a las autoridades reguladoras a aclarar puntos como el uso de los datos y la privacidad en sus redes sociales, en los audios, se ve una actitud distinta por parte del ejecutivo, quien muestra un dejo despectivo frente a tener que asistir a todas las citaciones, más allá de EE. UU. y la Unión Europea.



En su explicación de por qué se ha negado en repetidas ocasiones a comparecer ante distintos parlamentos, Zuckerberg dijo:



"No voy a asistir a cada una de las audiencias alrededor del mundo. Distintas personas quieren que lo haga. Cuando la situación de Cambridge Analytica surgió el año pasado, asistí a audiencias en EE. UU. y en la UE. Pero no hace ningún sentido para mí el ir a sentarme en las audiencias de cada país que tiene le deseo de que yo aparezca", se oye en otro audio.



El CEO de Facebook además abordó las polémicas de Libra, los eventuales desafíos legales de sus proyectos de computadoras conectadas a un cerebro humano y también calificó de "demasiado dramáticos" los reportajes que dan cuenta de las condiciones laborales precarias de personas que se dedican a revisar contenidos nocivos en la plataforma.



