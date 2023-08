Desde principios del 2023, Google ha anunciado una serie de cambios en sus plataformas en relación con la actividad de los usuarios en las mismas.



En mayo, se conoció que la compañía planeaba modificar los parámetros de uso en su 'app' de fotos que se sincroniza de forma automática con Drive, la nube oficial de archivos.

Ahora, esta pretende cambiar el periodo de inactividad permitido en las cuentas de correo que lleven más de dos años sin ser utilizadas.



Esto significa que si un usuario no ha ingresado a su cuenta de Gmail, Drive o cualquier otra de sus aplicaciones durante el tiempo mencionado, la compañía eliminará dicho perfil independientemente de los datos que contenga.



De acuerdo con la actualización de sus políticas, el pasado mes de mayo, esta confirmó que a finales del año pretende suprimir dicha información.



"A partir de finales de este año, si una cuenta Google no se ha utilizado o iniciado sesión en el transcurso de dos años, podemos eliminar la misma junto a su contenido, incluido los datos dentro de 'Google Workspace' (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) y 'Google Photos'", afirma el documento.



Pese a que el aviso fue hecho a comienzos del 2023, no se había confirmado la fecha de implementación, hasta el pasado 19 de agosto, luego de que la empresa de tecnología notificara qué día iniciará el barrido de estos perfiles.



A través de un correo informativo, Google le comunicó a sus usuarios que las cuentas inactivas durante el tiempo anteriormente mencionado se empezarán a eliminar el próximo 1 de diciembre.

No obstante, esta aclara que la actualización de la política solo rige para usuarios individuales, pues las cuentas educativas o empresariales no están contempladas dentro de los parámetros anunciados, por lo que se toman como casos de excepción.



Finalmente, si tiene una cuenta antigua de la que no hace uso alguno, pero tiene información relevante que desea seguir almacenado en este espacio, basta con iniciar sesión al menos una vez cada dos años para que el sistema reconozca su actividad. Con ello podrá salvar cualquier información.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

