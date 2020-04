'Me importa', el nuevo emoji de reacción que lanzó Facebook

En medio de la coyuntura por la Covid-19, las redes sociales se han convertido en un refugio para millones de usuarios para comunicarse con sus seres queridos, para entretenerse y para enterarse de novedades.



Además de esfuerzos como priorizar información de fuentes autorizadas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o generar un Centro de Información donde Facebook reporta medidas locales en alianza con las instituciones gubernamentales, la red social decidió habilitar un nuevo emoji de reacción en la plataforma para que los usuarios expresen solidaridad.

La red social, utilizada por más de 2.700 millones de usuarios en el mundo, lanzó la reacción "me importa": compuesta por un rostro de emoji que abraza un corazón.



La nueva reacción que llegará de forma paulatina a las cuentas de los usuarios aparecerá en la parte inferior de las reacciones como el corazón de 'me encanta', el emoji sorprendido de 'me sorprende', el emoji riendo de 'me divierte', la cara triste y la cara enojada.



Aunque no es la primera vez que Facebook incluye una reacción temporal en la plataforma, como las flores para el Día Internacional de la Mujer o la bandera del día del orgullo, se podría esperar que el 'me importa' también sea por un tiempo limitado.



Según dijo Alexandru Voica, Gerente de comunicaciones técnicas de Facebook, en su cuenta de Twitter: "Lanzamos la nueva reacción de 'me importa' en Facebook y Messenger como una forma de permitir que la gente comparta su apoyo entre sí durante este tiempo sin precedentes"

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Los nuevos emojis, anunciados a finales de la semana pasada, empezarán a habilitarse desde este 20 de abril y llegarán paulatinamente a los usuarios, mientras que la reacción del corazón palpitante en Messenger ya está disponible en algunos países.



Para realizar una reacción en una publicación, debe mantener presionado el botón de 'me gusta' en una aplicación por un par de segundos. Después, podrá elegir entre las caras animadas que aparecen, donde estará ahora también el 'me importa'.



En el caso de Messenger, para reaccionar a un mensaje debe presionar el mensaje durante un par de segundos y elegir un ícono (también figuran el 'me gusta' y el 'no me gusta'). Allí aparecerá el emoji de corazón palpitante. Cuando lo envíe usted y la otra persona verán una pequeña animación.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET