Así se ha regulado el tema en otros países del mundo

Aunque Uber esté en una aparente sinsalida en Colombia, la plataforma de movilidad compartida ha logrado legalizar su operación en países como México, Indonesia, Australia y Estados Unidos, gracias a acuerdos con los gobiernos locales.



Las trabas no han faltado en el panorama y en algunas ocasiones Uber ha cerrado sus operaciones en países como Turquía, Bulgaria o Hungría.

En Indonesia, el Ministerio de Transporte se centró en establecer una tarifa mínima y una máxima para taxis y para aplicaciones. Con ello, reguló las variaciones en los cobros (tarifas variables) que cambiaban según la demanda, la hora o el tráfico.



(Le puede interesar: Regular la innovación, un desafío que revive con la salida de Uber)



Estados Unidos no ha tomado una posición unánime, sino que cada estado ha presentado sus propias reglas. Por ejemplo, en Ohio, las aplicaciones de viajes compartidos deben pagar una tarifa de 5.000 dólares por carro para obtener un permiso de las autoridades y poder operar.



En el estado de Nevada, a pesar de que en 2014 un juez emitió un fallo en el que ordenaba a Uber cesar sus operaciones, la empresa apeló la decisión y consiguió que un año más tarde se presentara una regulación en la que se cobra un impuesto del 3 por ciento a todos los viajes de este tipo, entre los que están tanto los taxis como Uber y otras ‘apps’.



California fue uno de los primeros Estados en abrirles las puertas a estas aplicaciones. En septiembre de 2013, la Comisión de Servicios Públicos (CPUC) votó en unanimidad un acuerdo para crear la categoría ‘compañía de red de transportes’, en la que ingresó Uber. Y para el 17 de septiembre de 2014, el gobernador del estado, Jerry Brown, aprobó un proyecto de ley que entró en vigencia el 1.° de julio de 2015, con el que se modificó la ley de transportistas, obligando a las empresas a ofrecer a sus conductores un seguro mínimo variable de entre 50.000 y 100.000 dólares en caso de muerte o lesiones.



Aunque Uber es legal en California, más allá de la operación existen tensiones legales relacionadas con las reformas laborales. Recientemente, el estado radicó una nueva ley en la que obliga a Uber a tratar a sus conductores como empleados y no como contratistas independientes. La plataforma, que ha defendido el modelo de economía colaborativa, demandó al estado argumentando que no hay forma de cumplir con esta decisión.

Estas reformas defienden la innovación y ayudan a los servicios de taxi y alquiler de automóviles a seguir siendo modelos de viaje sostenibles e importantes en el territorio FACEBOOK

TWITTER

En Australia, Camberra se convirtió en la primera capital del mundo en legalizar el viaje compartido y ser amigable con Uber, según dijo el primer ministro de la capital australiana, Andrew Barr.



Entre las medidas figura la decisión de ser más estrictos con los requisitos obligatorios para que una persona pueda operar como un conductor: a pesar de que la misma aplicación hace un análisis de los antecedentes penales, el Gobierno australiano decidió implementar un análisis propio más exhaustivo, en el que profundiza en los antecedentes de manejo y las evaluaciones de salud.



Además, Camberra reglamentó que los conductores de UberX no tengan permitido el recoger pasajeros en la calle ni en las paradas de taxis, sino en paraderos especialmente designados para ello.



Por otro lado, el Gobierno también redujo las tarifas de arrendamiento que pagaban los taxis por prestar el servicio, con lo que dichos costos se redujeron a menos de la mitad.



“Estas reformas defienden la innovación y ayudan a los servicios de taxi y alquiler de automóviles a seguir siendo modelos de viaje sostenibles e importantes en el territorio”, dijo Barr en 2015.

El caso de México

En México, a pesar de las multitudinarias protestas del gremio de los taxistas y la exigencia de la salida de este tipo de plataformas tecnológicas del país, la Secretaría de Movilidad (Semovi) radicó un decreto gubernamental que convirtió al país en el pionero de la región en temas de regulación para aplicaciones tecnológicas de transporte de personas. La solución dispone un 1,5 % de cada viaje para un fondo especial destinado a mejoras tanto de servicio de taxis como de malla vial.



Aunque en Ciudad de México ya han pasado más de 4 años desde que se hizo la primera regulación, a mediados del 2019 se presentaron cambios al reglamento de la Ley de Movilidad. Ahora se le exige a cualquier persona que tenga cualquier tipo de participación con una plataforma de movilidad compartida que se registre ante el Semovi previamente.



(Además: Patinetas eléctricas Lime también se van de Colombia)



En conjunto con una nueva norma en que los vehículos que operen deberán tener un costo de al menos 250.000 pesos mexicanos (43 millones de pesos colombianos) para poder operar.



Según la Semovi, en la ciudad habría cerca de 40.000 conductores de Uber que tendrían carros con un precio inferior a este y que no podrían seguir prestando el servicio.



Por ahora, las regulaciones de estas plataformas continúan apuntando hacia encontrar el balance ideal para que los usuarios puedan elegir cuál servicio quieren utilizar.



JUAN DAVID MORALES

Redacción Tecnósfera