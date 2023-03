Al busca Grogu en el buscador de Google, un pequeño 'bebé Yoda' aparecerá al lado derecho inferior de la pantalla y se encargará de mostrar como con la fuerza puede destrozar la pantalla de búsqueda, de esta forma el buscador celebra el lanzamiento de la tercera temporada del Mandalorian por Disney+.

El truco también funciona con "The Mandalorian", "Mandalorian", "baby Yoda" o "Grogu". Solo basta con hacer clic en él pequeño Grogu para que la fuerza se manifieste y pieza por pieza, caiga cada resultado al fondo de la pantalla.



El 'juego' también funciona en las versiones de escritorio y móvil de la búsqueda de Google, aún no se sabe por cuánto tiempo estará disponible pero es divertido aprovecharlo mientras tanto.

Así se ve el pequeño Grogu en Google Foto: Google

Google tiene otros trucos , por ejemplo otro famoso y que tiene que ver con el videojuego y serie The Last of Us solo requiere que se haga clic en un pequeño botón de hongo en la parte inferior y luego verá cómo una franja de micelio se apodera lentamente de la pantalla con cada clic.



En el pasado si buscaba " Dart Mission " un pequeño satélite atravesaba la pantalla y se estrellaba contra la página, dejándola torcida.



En este caso ese 'huevo de pascua', como se conocen a esos trucos, estuvo disponible desde octubre pasado cuando la NASA utilizó con éxito una nave espacial para desviar la trayectoria de un asteroide.

