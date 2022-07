Cuidar la seguridad en las aplicaciones de movilidad es igual de sencillo que poner una alerta sobre un hueco, un trancón o la policía en la vía .En Waze y en Google Maps puede además reportar errores en las rutas o si no está muy iluminada.

Waze, le puede ayudar en las zonas peligrosas, pero la opción no está habilitada aún en Colombia, así que si el conductor no conoce la ruta, es mejor no arriesgarse a tomar un camino distinto.



Para evitarlas puede, configurar la aplicación en ajustes, en la opción de navegación y desactiva la opción de evitar zonas de riesgo.





El reporte de zonas peligrosas o de alto riesgo en el caso de Waze lo comparte la ONU.



La otra opción es poner el reporte o la alerta tras pasar por una zona que no tenga buena seguridad, así los demás conductores pueden saber que opinan y las puedan evitar.



también puede reportar la ruta con error, solo debe seleccionar la opción de informe, hacer clic en error en el mapa y seleccionar el tipo de error y puede sugerirlo o enviarlo.





En el caso de Google Maps con la nueva actualización, o por lo menos la versión Beta 10.31.0 indica que con color amarillo se señala la correcta iluminación de las calles para las personas que lo usan y evitar así las zonas sin luz. Para que la aplicación le avise sobre estas zonas, basta con abrirla, hacer clic en ayuda y comentarios y seleccionar la opción de describir la sugerencia de avisar de lugares peligrosos​

