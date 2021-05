Así puede ocultar los 'likes' de las publicaciones en Instagram

Facebook hizo grandes anuncios sobre las opciones para "controlar" los reconocidos 'likes' o 'me gusta' que aparecen en las publicaciones de sus redes sociales como Instagram y el mismo Facebook.



La compañía de Mark Zuckerberg publicó en su blog este miércoles que están estrenando novedades con las que se busca "dar más control a las personas" en redes sociales.



Por varios meses, en Instagram se han probado varias opciones para ajustar la visualización de los 'me gusta' en las publicaciones. En algún punto se llegó a remover el número de 'likes' en los contenidos. Eso, explicó Facebook, fue visto como algo positivo por muchos usuarios, pero otros tantos no estuvieron tan de acuerdo.



Estas dos redes sociales ahora permiten que cada usuario tenga el control total sobre la visualización de los 'likes' de las publicaciones. Sobre cada contenido que usted comparta de ahora en adelante y los que ya tenía en su feed aparecerá la opción 'Ocultar recuento de Me gusta'.

Nueva opción para ocultar los 'Me gusta' en Instagram. Foto: Blog de Facebook

Para acceder a esta opción solo debe seleccionar los tres puntos en cada publicación. Si usted decide ocultar los 'likes', los demás usuarios no podrán ver el número total, pero usted sí puede verlos; debe hacer clic en 'otros' y le aparecerá la lista de los usuarios que han dado 'me gusta' y la cifra completa.



También puede ocultar los 'me gusta' de las publicaciones de los usuarios que usted sigue. Para eso, vaya a su perfil, entre a los ajustes y en la sección 'Privacidad' seleccione 'Publicaciones'. Allí le aparecerá la opción 'Ocultar recuentos de Me gusta y visualizaciones'.



Estas opciones se pueden habilitar o deshabilitar en cualquier momento y hacen parte de varias herramientas que ha creado Facebook para tener mayor control sobre la experiencia con las plataformas.



