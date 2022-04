La combinación de varias aplicaciones le pueden permitir muchas de las funciones que WhatsApp tiene de manera nativa, como la posibilidad de escuchar audios o ver imágenes.

Aunque no hay una opción oficial, WristApp for WhatsApp y WristBoard-Watch Keyboard aplicaciones por pago si ofrecen las funcionalidades de WhatsApp completas.



La idea es que se pueda responder a los mensajes desde el reloj incluso con dictado por voz o con el teclado integrado. Además se podrá personalizar con colores o elegir si aparece la foto de perfil o no en los chats.

