Así se mueve el multimillonario negocio de los influenciadores

Cada día los influenciadores digitales ganan más y más espectadores y fanáticos; millones de seguidores se acumulan en sus redes sociales y se vuelven un espacio idóneo para que marcas promocionen sus marcas y servicios. La dinámica de la publicidad tuvo una metamorfosis y ahora, en muchas ocasiones, es más rentable un personaje famoso en redes que incluso grandes medios masivos. Pero, ¿Cómo ganan dinero estos influenciadores? y, ¿cualquiera ser uno?



Aunque muchas personas crean que los 'influencers' son solo jóvenes que suben contenido de entretenimiento a sus redes sociales, hay también modelos, cantantes, doctores, odontólogos, escritores o creadores de contenido de diferentes aspectos que tienen una opinión influyente en quienes los siguen, por esta razón, es que son muy atractivos para las marcas, porque quienes los siguen creen y son cercanos a lo que estos digan.



Hay diferentes formas de monetizar el contenido que se hace en redes sociales y cada una es diferente. Por ejemplo, en YouTube, la plataforma le paga a los creadores de contenido dependiendo de las visitas que tengan los videos y del contenido que se suba a la red, por ejemplo, si es un video que la empresa considera que no es para todo público, puede ser que no pague por las visitas.



Para entender mejor, lo que YouTube hace es evaluar el desempeño del canal y las visitas en cada uno de los videos. Entonces, cuando un canal sobrepasa como mínimo las 10.000 visitas en sumatoria, este empieza a mostrar publicidad en los videos y se gana dinero con base a la comisión de esa publicidad.



Por otro lado, es posible también que influenciadores empiecen a ser buscados por los usuarios que los siguen y por la credibilidad que tienen, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi son influenciadores y por eso las marcas los buscan. Siendo así, no importa tanto el gran número de seguidores, sino más las cifras, el alcance y el público objetivo que los influenciadores tengan.



Así como a deportistas los patrocinan marcas como Puma, Adidas o Nike, a influenciadores digitales de todo tipo, también empiezan a aparecer en anuncios de televisión, carteles o pancartas.



Así mismo, este tipo de relación marca influenciador se puede ver en sus canales digitales. Historias en Instagram, post o menciones en video son algunas de las ofertas que hacen a las marcas. Hace algunos meses se supo que el famoso 'instagramer' 'La Liendra' cobraba 4 millones de pesos por una mención en una historia de Instagram de 15 segundos por 24 horas.



Estas cifras podrían parecer descabelladas, sin embargo, este personaje tiene un alcance de 1 millón de personas, números que no son muy comunes en otros canales, además de tener todo un público que confía en él y, eso en pocas palabras, es lo que las marcas buscan.



"En Estados Unidos el presupuesto en márketing centrado en influenciadores digitales es de casi el 63 % y en medio de la transformación digital esto continúa en aumento. Se hacen estrategias bastante efectivas para las marcas", dice Ana Bolena Ortíz, CEO de The Ranga Company, una agencia de publicidad de influenciadores.



Ortiz también es enfática en que el problema principal de muchos influencers es que no están estructurados y formalizados, entonces se generan muchas confusiones. "Se ve publicidad engañosa por parte de estos personajes influyentes", señala.



En ese sentido, para un personaje que vive de la publicidad, perder la credibilidad de su público puede ser muy grave y para el consumidor también porque puede caer en estafas o en publicidad engañosa por creer en productos que el personaje al que sigue promocionó.

Otra forma en la que los influenciadores ganan dinero es promocionando sus propios productos; ahora es normal ver diferentes productos de mercadeo de personajes famosos, su línea de ropa o de productos que promocionan en sus propios contenidos.



Con el auge y crecimiento constante de los influenciadores, las marcas seguirán fijándose más y más en ellos para llevar a cabo campañas de publicidad, por esta razón, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó una guía de buenas prácticas para publicidad en influenciadores que ayude a proteger al consumidor y a hacer una publicidad más honesta, en esta industria que sigue en crecimiento.

