Así será Google One, el nuevo servicio de almacenamiento en la nube 

"Más almacenamiento, acceso a los expertos de Google y mucho más, todo en un plan para compartir" es lo que promete la compañía con su nuevo servicio Google One, que esperan, esté pronto disponible en el país.



El servicio pretende ofrecer más espacio de almacenamiento en la nube para toda clase de archivos y como gran novedad, lanzará un soporte en línea mejorado y en tiempo real.



Si bien inicialmente tendrá funciones limitadas, la compañía informó que los usuarios que tengan planes pagos con Drive podrán actualizar automáticamente su cuenta en los próximos meses.

Google One será un servicio pago con tarifas de 100 GB por 1,99 dólares, de 200 GB por 2,99 dólares y 2 TB por 9,99 dólares al mes. Los planes de más de 2 TB mantendrán las mismas tarifas que existen actualmente para Drive. Además, si contaba con el servicio pago de 1 TB, podrá actualizar a 2 TB sin costos adicional.



El nivel de almacenamiento que llega con la suscripción a Google One se convertirá en el nuevo límite de almacenamiento de Drive, de esta forma ya no será necesario comprar más capacidad a través de Google Drive. En palabras de la compañía: "tu suscripción a Google One no se añadirá a tu plan actual, sino que lo sustituirá".



El nuevo servicio también ofrecerá la posibilidad de compartir la suscripción con el núcleo familiar (con un máximo de cinco personas) quienes podrán usar la cantidad de espacio disponible que deseen, y aunque utilicen el mismo almacenamiento, los archivos no se comparten con los demás miembros.



Por ahora Google One no está disponible en Colombia, pero la compañía espera que llegue al país en los próximos meses.

