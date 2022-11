Varias diferencias hay entre Twitter y Mastodon y ahora con la adquisición por parte de Elon Musk sobre la primera muchos usuarios, ven a la segunda red social como un refugio y alternativa. ​

Para iniciar, en la página web de Mastodon el mensaje es claro, una red social que no está en venta, no cobra y que no ha cambiado sus condiciones en los ultimos seis años. Ahora tiene más de 655.000 usuarios, además 230.000 se unieron en la última semana.



La idea es similar, es una red de microblogging, los usuarios escriben publicaciones que se llaman 'toots', que se pueden responder, gustar y volver a publicar; Algunas de las diferencias más grandes está en la cantidad de caracteres y en que los temas acá se agrupan en servidores.

¿Cómo funciona?



Los servidores tienen categorías, luego de crear su cuenta le pedirá inscribirse en uno y eso varia de acuerdo a sus intereses, puede ser la ciudad, deportes, el país, tecnología o juegos.



No hay problema en seguir a un usuario de otra categoría, solo sirve de guía para saber sobre que tema estarán escribiendo. Algunos servidores incluso piden una donación para ciertas causas.



Otra diferencia es que acá no hay anuncios, pero tampoco nada le impide escribir una publicación promocionando una empresa o producto.



Si usted quiere moderar un servidor puede hacerlo y poner sus reglas, pero eso también permite que haya muchos bots o se propague más rápido el contenido de odio.

Así se ve la web de Mastodon Foto: Mastodon

Cuándo elija un servidor tenga en cuenta que se convierte en parte de su nombre de usuario como si se tratara de un correo por ejemplo:Si su nombre es Twitter y elige el servidor de Colombia su nombre de usuario será @Twitter@mastodonapp.Co. Y de esa forma se podría encontrar en otro servidor, aunque si está en el mismo solo debe saber el nombre.



A diferencia de Twitter, Mastodon no sugerirá seguidores que le puedan interesar, pero si puede buscar hashtags.



Si no le suena esta opción tenga en cuenta que el fundador original de Twitter, Jack Dorsey, está trabajando en una nueva red social llamada BlueSky, solo hay que esperar

