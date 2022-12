Lensa es una aplicación de edición de fotos con Inteligencia Artificial y varias herramientas, que permite a los usuarios eliminar objetos de las fotos, eliminar imperfecciones de selfies y más.



Ahora la más popular característica de Lensa es su generador de selfies o retratos con Inteligencia Artificial .

La aplicación está en el mercado desde 2018,y su desarrollador es Prisma Lab y se puede descargar gratis en iOS y Android, para crear los avatares, descargarlos y compartirlos.



De acuerdo con Sensor Tower la aplicación ha generado en total 22.2 millones de descargas (1.6 millones en noviembre, apenas 219,000 en octubre), y casi $29 millones de dólares en cobros a los usuarios por sus funciones premium.​

¿Es segura?

La aplicación recopila fotos y usa inteligencia artificial, de acuerdo con Prisma Lab no usan las fotos proporcionadas para cualquier otra razón que no sea aplicar diferentes filtros o efectos, además aclara que conserva tus datos personales por un periodo de tiempo no especificado.



Pero en una declaración a TechCrunch aseguraron que utilizan los servicios en la nube de Amazon Web Services para procesar las fotos de los usuarios. Y tan pronto como se entrena un modelo de IA en las fotos de un usuario, las imágenes se eliminan inmediatamente.

¿Cómo usarla?

Lo primero es descargar la aplicación Lensa en su teléfono inteligente, luego abrir la app.



Para usar el generador de selfies AI de Lensa, no es necesario suscribirse, con la prueba gratuita es posible generar las imágenes.

​

Luego de completar la prueba gratis, llenar los formularios y aceptar las condiciones de uso y política de privacidad debe seleccionar entre 10 y 20 fotos.



Después de importar las fotos, debe elegir el sexo la aplicación le mostrará las fotos que puede descargar en su dispositivo.​

