En 2010, BTS , el grupo de pop surcoreano compuesto por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook inició una cruzada por conquistar el mundo de la música y de la cultura.



Gracias a su crecimiento es que junto a otras bandas surcoreanas, han despertado un gran interés por conocer más de la cultura de ese país. y solo entre junio de 2021 y junio de 2022, Duolingo experimentó un aumento del 29 por ciento en las personas que tomaron lecciones de coreano en la plataforma.

De hecho durante 2021, el coreano fue el séptimo idioma más popular en la aplicación de aprendizaje y brinda certificación de idiomas.



Este domingo BTS es el único grupo de k-pop que competirá en los Premios Grammy con los nominaciones: una en la categoría de Mejor video musical por "Yet To Come", y otra al lado de Coldplay en la categoría Mejor interpretación de pop de dúo/grupo por el tema “My Universe”.

Las agrupaciones también representan ingresos importantes para Corea del Sur, se calcula que solamente BTS factura lo equivalente al 0.5% del PIB nacional con 5 mil millones de dólares anuales.



Además ha tenido una fuerte contribución a extender la ola coreana o “hallyu”, como se conoce a la popularización de la música o los k-dramas, en donde también destacan la película ganadora del Oscar Parásitos (Parasite) o la serie El juego del calamar (Squid Game).



El coreano tiene 77 millones de hablantes y se encuentra entre los 20 idiomas más hablados del mundo. A este número cada vez se suman más ARMYs, como se conoce a los fans de BTS, quienes aprenden expresiones través de las letras del grupo.



De acuerdo con Duolingo, el aprendizaje ha crecido sobre todo en estudiantes de entre 17 y 25 años. En 2022 es el idioma con mayor crecimiento en la plataforma en Argentina, Alemania e India, y a nivel mundial se coloca entre los diez idiomas más populares.



Además de la difusión de sus productos culturales,y del movimiento de la industria cultural también incluye la gastronomía, el maquillaje y el cuidado de la piel.



El Coreano tiene más de 2.000 años de historia y actualmente el coreano moderno tiene cada vez más términos prestados del inglés, muchos de los cuales se usan para objetos como computador o televisión.



Además algunas palabras son fusiones entre una palabra coreana y una inglesa, como 소개팅 ( sogaet'ing ), que significa “cita a ciegas” .

BTS de visita en La Casa Blanca y con el presidente Joe Biden Foto: BTS

Duolingo señala que el coreano puede ser especialmente difícil de aprender para las personas que hablan portugués o inglés.



Ya que tiene su propio alfabeto, Hangul, y la estructura de la oración sigue el orden sujeto-objeto-verbo, no el orden sujeto-verbo-objeto presente en los otros dos idiomas.



El Departamento de Estado de EE. UU. clasifica el coreano como un "idioma de Categoría IV", el nivel más alto, y estima que un hablante nativo de inglés debería tardar 88 semanas o 2200 horas de instrucción en alcanzar la competencia para uso profesional, para fines profesionales.



En ese mismo caso el portugués se considera un "idioma de categoría I", el más similar al inglés, con un estimado de 24 semanas o 600 horas para alcanzar el mismo dominio.



En otras palabras, debe mantener alta su motivación para embarcarse en el viaje de aprendizaje del coreano. Para mucha gente, ahí es donde entra BTS o una serie, una película o una rutina de skincare.

