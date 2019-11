¿Las tiene en su celular? Estas son las apps más descargadas del 2019

Página oficial de Like Video

8 - Like Video.



Like Video es una app que funciona bajo una lógica similar a Snapchat, solo que posee ciertos filtros y herramientas que permiten la creación y difusión de videos, acercándose a las dinámicas de una red social convencional. Like Video 'no entró en los planes' de los usuarios de App Store, pues las descargas provenientes de este servidor representaron aproximadamente el 10 % del total. En el caso de Google Play pasó todo lo contrario: Like Video se posicionó en el séptimo puesto de descargas de social media.



Esta app tuvo, aproximadamente, 70 millones de descargas en 2019.